Legionowo. Miało być tylko stanowisko… Jest i stanowisko i będzie referendum!

26 marca br. legionowianie mają zdecydować, czy chcą stać się warszawiakami. Referendum w sprawie włączenia miasta do Miasta Stołecznego Warszawy na zasadach, na jakich przewiduje to dotychczasowy projekt ustawy autorstwa posłów „Prawa i Sprawiedliwości” ( „PiS”) o nowym ustroju Warszawy stało się właśnie faktem.

Legionowianie staną się warszawiakami?

„Czy jest Pan/Pani, aby Miasto Stołeczne Warszawa jako jednostka samorządu metropolitarnego objęła miasto Legionowo?” – tak będzie brzmieć pytanie, na które w referendum odpowiedzą „tak” lub „nie” legionowianie. Głosowanie odbędzie się tego samo dnia co w stolicy, czyli w niedzielę, 26 marca br. w godzinach między 7 rano, a 21 wieczorem. – Nie bójmy się ludzi. Niech wyrażą swoją opinię! – zagrzewał legionowskich radnych, radny Marcin Smogorzewski, zaś ci go rzewnie oklaskiwali. Zdaniem jedynego w legionowskim ciele uchwałodawczym radnego „PiS”, Andrzeja Kalinowskiego, wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego w tej sprawie jest zdecydowanie przedwczesny i przede wszystkim bardzo pochopny. – Ustawa nawet nie była procedowana w sejmie. Jej projekt zostanie skonsultowany i zapewne jeszcze się zmieni – stwierdził wspomniany radny i jako jedyny zagłosował przeciwko przeprowadzeniu w Legionowie tego referendum. Pozostałych uczestniczących w tym głosowaniu 21 legionowskich radnych zapaliło dla niego zaś, zielone światło. Nikt nie wstrzymał się od głosu w tej sprawie.

Pochopne referendum?

Przedmiotowe referendum odbędzie się w Legionowie, o ile wojewoda mazowiecki potwierdzi zgodność uchwały z przepisami obowiązującymi w kraju. Jeśli zaś, finalnie dojdzie ono do skutku, będzie ono ważne, jeśli do urn pójdzie co najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania. Co ważne, wyniki takiego lokalnego referendum nie będą wiążące dla parlamentu.

Nie chcemy tak „niechlujnej” ustawy!

Chwilę wcześniej, legionowscy radni również w formie uchwały podjęli stanowisko w sprawie projektu ustawy o metropolii warszawskiej, złożonego pod koniec stycznia br. w sejmie przez grupę posłów „PiS”. – Wyrażamy stanowcze oczekiwanie, że ustawa w proponowanym kształcie nie wejdzie w życie – czytamy w uchwale podjętej na nadzwyczajnej legionowskiej sesji (8 grudnia br.) – Przedmiotowy projekt ustawy zakłada dokonanie istotnych zmian ustrojowych gminy miejskiej Legionowo. Przewiduje on jej obowiązkową przynależność do miasta stołecznego Warszawy jako metropolitalnej jednostki samorządowej. Ogranicza suwerenność gminy, na rzecz uprawnień miasta stołecznego Warszawy. Zachodzi uzasadniona obawa, że skutki wprowadzenia przedmiotowej ustawy będą dla mieszkańców gminy miejskiej Legionowo niekorzystne, poprzez brak wpływu w tak ważnych kwestiach jak stawki podatków i opłat lokalnych, kształtowanie ładu przestrzennego oraz chociażby dalsza odległość do właściwych urzędów – wytykają następnie jej pomysłodawcom legionowscy włodarze.