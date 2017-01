Legionowo. Oszukują „na smog”?! Grożą karą grzywny

Oszuści wyłudzający pieniądze znów grasują w Legionowie. Tym razem bawią się w urzędników i inspektorów z miejskiego ratusza. Nachodzą legionowian w ich domach i sprawdzają, czym oni palą w swoich piecach, zaś od trucicieli wyłudzają wysokie pieniężne grzywny.

Uwaga na nowy przekręt!

– Do Urzędu Miasta Legionowo dotarły sygnały od mieszkańców miasta o osobach, które podają się za pracowników urzędu i inspektorów oraz żądają wpuszczenia do domów, by skontrolować piece i grożą karą grzywny – alarmuje legionowska policja. Legionowski magistrat zapewnia zaś, że do tego typu kontroli uprawnieni są jedynie lokalni i co najważniejsze umundurowani strażnicy miejscy. – Tak jak w przypadku m. in. oszustwa metodą „na wnuczka” w przypadku podejrzeń prosimy o zachowanie ostrożności i natychmiastowe powiadomienie policji pod numerem telefonu 997. Bądź czujny. Nie daj się oszukać! – zaapelowała dzisiaj (18 stycznia br.) do legionowian podkom. Emilia Kuligowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Legionowie.