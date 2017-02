Powiat. Imiennie głosowanie na sesji powiatu. „Nie” dla metropolii zaproponowanej przez PiS

Radni powiatowi negatywnie, ale nie jednomyślnie, odnieśli się do projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który w swoim dotychczasowym kształcie przewiduje m. in. likwidację powiatu legionowskiego. Wszyscy zaś zgodni byli, co do tego, że wprowadzenie odpowiednich rozwiązań metropolitarnych dla aglomeracji warszawskiej jest nieuchronne i jak najbardziej konieczne, jednak nie w wersji zaproponowanej ostatnio przez posłów „Prawa i Sprawiedliwości” („PiS”).

Na blisko 4-godzinnej sesji nadzwyczajnej rady powiatu legionowskiego nie brakowało kwiecistych przemówień polityków, które w większości naszpikowane były emocjami, przez które przemawiał strach wynikający z braku konkretnych rozwiązań wprowadzających w życie nowe przepisy ustrojowe stworzone dla „mega-stolicy”. Zdaje się, że żaden z dzisiejszych (7 luty br.) oratorów tak merytorycznie, chłodno i przede wszystkim zdroworozsądkowo nie przygotował się do dyskusji, jak radny Grzegorz Kubalski.

Jego przeszło 20-minutowe przemówienie na temat rozwiązań ustrojowych zawartych w projekcie ustawy metropolitarnej a zaproponowanych około warszawskim samorządom i wynikających z nich zagrożeń przykuło uwagę wszystkich widzów. Dlatego też uznaliśmy, że warto je zacytować w całości.

Radni z „PiS-u” chcieli to jeszcze raz przepracować

Dość silnie obsadzeni w radzie powiatu legionowskiego radni „PiS” zauważali pewne braki w projekcie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy i szereg wynikających z nich niewiadomych. Jednak zapewnili pozostałych powiatowych polityków, że dokument został już przecież wycofany z porządku obrad krajowego sejmu i w najbliższym czasie po konsultacjach, ma przejść modyfikacje. Zachęcali ich do ponownego i bardziej kompleksowego wypracowania stanowiska powiatu legionowskiego w tej sprawie na oddzielnym posiedzeniu. Jednak, tak właśnie brzmiący wniosek formalny autorstwa radnego Piotra Płaciszewskiego z „PiS” w głosowaniu przepadł z przysłowiowym kretesem. Na łącznie 20 głosujących radnych poparło go, bowiem tylko 6 z nich.

Nikt nie zgodził się na likwidację powiatu legionowskiego

Aby wypracowanie stanowiska rady powiatu legionowskiego w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, przewidującego m. in. likwidację powiatu legionowskiego zawierało wszystkie opinie radnych powiatowych zdecydowano o jawnym głosowaniu imiennym. Na poparcie przedmiotowego dokumentu w dotychczasowym kształcie nie zdecydował się żaden z uczestniczących w nadzwyczajnej sesji powiatu radnych. Od głosowania wstrzymało się 5 radnych. Byli to działacze związani z „PiS”, czyli Wiesław Smoczyński, Karolina Długołęcka, Piotr Płaciszewski, Ewa Płaciszewska i Sebastian Sikora. Jeden z radnych „PiS-u”, Stanisław Gołąbek zaprezentował odmienne zdanie. Tak jak 15 innych radnych powiatu legionowskiego powiedział, bowiem „nie” dla obecnego projektu ustawy o metropolii. Wśród radnych, którzy powiedzieli „nie” dla tego niedopracowanego dokumentu znaleźli się także radni: Anna Gajewska, Zbigniew Garbaczewski, Stanisław Gołąbek, Mirosław Kado, Marzenna Kmieciak, Michał Kobrzyński, Stanisław Kraszewski, Grzegorz Kubalski, Janusz Kubicki, Marek Mazur, Janina Osińska, Agnieszka Powała, Szymon Rosiak, Jacek Szczepański, Tomasz Talarski oraz starosta Robert Wróbel.