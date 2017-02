Adam Jarczyński: Z klasą, na luzie. Dobre maniery

„Każde dziecko dobrze wie, co wypada, a co nie”. A potem zaczynają się schody. No bo kto da sobie rękę uciąć, że wie, jak zaprosić pokłóconą parę znajomych na swoje urodziny? Co powiedzieć, wysiadając z windy?

Jak grzecznie uwolnić się od towarzystwa gadatliwego współpasażera? I wreszcie: jak cieszyć się opinią osoby dobrze

wychowanej, a jednocześnie nie utknąć w pancerzu staromodnych, napuszonych gestów?

Adam Jarczyński, ekspert od dobrych manier – ale też sąsiad, klient, współpracownik, turysta i ojciec – odpowiada na te pytania (oraz na wiele innych) w przystępny, klarowny i jednocześnie zabawny sposób. Przytaczając masę anegdot z codziennego życia, tłumaczy, jak zachować się z klasą w każdej sytuacji… i nie dać się przy tym zwariować.

Bo zasady czasami można, a nawet należy łamać!

Adam Jarczyński – w odległej młodości zapalony miłośnik deskorolki, komiksów z Rosomakiem, a także muzyki spod szyldu HxC, której słucha do dziś. Od blisko 20 lat związany z branżą Public Relations. Ma bogate doświadczenie w roli szefa protokołu podczas międzynarodowych wydarzeń. Często gości w mediach jako ekspert w dziedzinie dobrych manier i etykiety, prowadzi blog dobermaniery24.pl i rubrykę o savoirvivrze

w miesięczniku „LOGO”. Swoją wiedzę wyniósł z domu, a bon-tonowy warsztat szlifował pośród wybitnych dyplomatów, pod których czujnym okiem przestał popełniać gafę za gafą. Dziś sam szkoli małych i dużych (m.in. w Europejskiej Akademii Dyplomacji), doradza i pisze książki na temat savoir-vivre’u.