E.O. Chirovici: Księga luster, premiera 15 marca

Słynny agent literacki Peter Katz otrzymuje fragment książki, która wciąga go od pierwszej strony. Jej autor, Richard

Flynn, wspomina czasy studiów, podczas których był blisko związany ze znanym wykładowcą. Tuż przed Bożym

Narodzeniem 1987 roku profesor został zamordowany we własnym domu, a zabójcy nigdy nie odnaleziono. Katz jest

przekonany, że autor chce w książce wskazać mordercę albo… przyznać się do winy.

Jednak zanim Katz dotrze do Flynna, ten umrze w szpitalu, nie pozostawiając żadnej informacji o manuskrypcie. Agent obsesyjnie pragnie dowiedzieć się, co zaszło tamtej nocy w domu profesora, zatrudnia więc dziennikarza śledczego. Kellerowi udaje się odnaleźć świadków i detektywa odpowiedzialnego za prowadzenie śledztwa 25 lat temu, u którego właśnie zdiagnozowano alzheimera. Ale ich wspomnienia mają niewiele wspólnego z wersją przedstawioną w książce Flynna…

Gdy wydaje się już, że prawda nigdy nie wyjdzie na jaw, detektyw Freeman postanawia ostatni raz spróbować do niej

dotrzeć. Tylko czy prawda w ogóle istnieje?

Księga luster to wciągająca bez reszty, szkatułkowa opowieść o morderstwie, wspomnieniach i kłamstwach. Stylowy

kryminał, którego elementy, jak w kalejdoskopie, układają się w zupełnie różne obrazy, w zależności od tego, kto dochodzi do głosu.

Porównywana do Tajemnej historii Donny Tartt powieść wzbudziła ogromne emocje na wiele miesięcy przed premierą – prawa do jej wydania kupili wydawcy w 39 krajach.

E.O. Chirovici to rumuński pisarz, ekonomista, malarz i dziennikarz. Jest autorem bestsellerowej powieści Masakra, był redaktorem naczelnym jednego z najpoczytniejszych rumuńskich gazet, współtwórcą stacji B1TV. Za swoją twórczość otrzymał wiele znaczących nagród literackich i dziennikarskich. Doradzał premierowi, był prezesem Narodowej Agencji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Kooperacji i doradcą w Radzie Administracyjnej Narodowego Banku Rumunii. Jest związany z Wielką Narodową Lożą Rumunii oraz Klubem Berneńskim. Jest

członkiem honorowym Rumuńskiej Akademii Nauk. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Bioterra w

Bukareszcie, Uniwersytetu im. Aurela Vlaicu w Aradzie oraz Uniwersytetu w Oradei.