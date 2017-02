J.R. Ward: Królowie bourbona

Niezwykła sceneria amerykańskiego Południa, wystawne przyjęcia, piękne stroje, służba, prywatne odrzutowce oraz historia miłosna, od której nie sposób się oderwać.

Bradfordowie zbili majątek na produkcji bourbona i prowadzą uprzywilejowane, pełne wysmakowanych przyjemności życie. Opływają w luksus, choć tylko pozornie są szczęśliwi. Nad utrzymaniem fasadowego raju Bradfordów niestrudzenie pracuje służba.

Te dwa światy nie powinny się nigdy przeniknąć. Ale stało się inaczej. Ogrodniczka Lizzie – wbrew zdrowemu rozsądkowi – zakochała się w synu marnotrawnym Bradfordów, a ich gorzkie rozstanie jest jak posypana solą rana. Teraz, po dwóch latach, Tulane Bradford wraca do domu, a wraz z nim cała przeszłość.

Nikt nie pozostanie obojętny: ani jego piękna i bezwzględna żona, ani przepełniony goryczą starszy brat, a już na pewno nie nestor rodu – człowiek pozbawiony zasad i skrupułów, skrywający wiele strasznych tajemnic.

W miarę jak w rodzinie narastają konflikty, cała posiadłość wraz z mieszkańcami wpada w wir przemian. Żeby je przetrwać, trzeba mieć głowę na karku.

Pełna dramatyzmu opowieść o rodzinnych sekretach i odnajdywaniu utraconej miłości, a także zaciętej rywalizacji między cudownie ujmującymi bohaterami i rozkosznie podłymi draniami. Zachwycicie się niezwykłą scenerią stanu Kentucky, wyszukanymi strojami i smakiem najlepszej amerykańskiej whisky. Zobaczycie, jak niezwykle przedstawione są związki między klasą uprzywilejowaną i uciśnionymi śmiertelnikami.

Susan Wiggs, autorka cyklu Kroniki znad jeziora

Wprost zapiera dech w piersiach! J.R. Ward przenosi się z mrocznego i zmysłowego świata walecznych wampirów do zakamarków rezydencji rodu należącego do elity stanu Kentucky. Jej bohaterowie walczą równie zaciekle co przedstawiciele wampirzego bractwa, a konsekwencje ich działań bywają podobnie groźne. Po prostu nie mogłam się oderwać!

Lisa Gardner, autorka cyklu z detektyw D.D. Warren