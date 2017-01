Michael Dobbs: Wojna Winstona

Jedną z pierwszych decyzji Donalda Trumpa było postawienie w Gabinecie Owalnym popiersia Winstona Churchilla. Kim był człowiek, z którym łączy Trumpa „wyjątkowa więź”? Czego nowy prezydent USA chce się nauczyć od brytyjskiego mistrza politycznej intrygi?

Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w książce twórcy House of Cards – Wojna Winstona. Choć Michael Dobbs powiedział o Trumpie, że ten człowiek „nie był nawet hyclem”, to życie Churchilla może go wiele nauczyć.

Kiedy Hitler wkracza do Czechosłowacji, brytyjski premier Neville Chamberlain stwierdza, że to jedynie „kłótnia w dalekim kraju między ludźmi, o których nic nie wiemy”. Tylko WINSTON CHURCHILL rozumie, że właśnie zaczyna się gra o najwyższą stawkę. I wie, że ugodowiec Chamberlain nie zapewni w niej zwycięstwa Wielkiej Brytanii. Uruchamia więc skomplikowaną intrygę, by wyrwać władzę z rąk urzędującego premiera.

ABY UTRZYMAĆ STANOWISKO, CHAMBERLAIN NIE ZAWAHA SIĘ WYKORZYSTAĆ POLSKI. W Londynie swoje rozgrywki prowadzą zresztą wszyscy – jąkający się król Jerzy VI, rozrywkowy amerykański ambasador Joseph Kennedy i sowiecki szpieg Guy Burgess. Losy władców, ministrów, dziennikarzy, fryzjerów i prostytutek splatają się w pełną emocji opowieść o jednym z największych ludzi XX wieku: sir Winstonie Churchillu.

Poznajcie prawdziwego mistrza intrygi, od którego uczył się Frank Underwood z House of Cards.

„Nazywam się Churchill. Urodziłem się, żeby stoczyć tę wojnę”.