Serock. Koncert inaugurujący obchody 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich

Niedzielny koncert był wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze – rozpoczynał wielkie świętowanie jubileuszu 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich, po drugie – po raz pierwszy tak wielu Serocczan zgromadziło się w jednej sali na przedsięwzięciu zorganizowanym specjalnie dla Nich.

Koncert inauguracyjny, na który Burmistrz Miasta i Gminy Serock zaprosił mieszkańców i sympatyków Serocka odbył się 29 stycznia 2017 roku w Hotelu Narvil Conference & Spa. I to właśnie hotelowi Narvil – współorganizatorowi przedsięwzięcia i naszemu partnerowi w obchodach 600-lecia już na początku chcemy serdecznie podziękować za dobra współpracę, życzliwość i wysoki poziom organizacji eventu.

600 osób na 600-lecie

Niedzielnym wieczorem w sali jednego z najnowocześniejszych hoteli w Polsce spotkało się blisko sześćset osób. Liczba sześćset jest w tym roku, jak widać, symboliczna. Gości powitał gospodarz przedsięwzięcia burmistrz Sylwester Sokolnicki oraz Pani Grażyna Kowalczyk – dyrektor generalny Hotelu Narvil. Uczestnicy show zgromadzeni przed sceną, na której aktorzy teatrów muzycznych zaprezentowali najbardziej znane hity musicalowe, mogli poczuć się jak jubilaci, dla których przygotowano specjalny występ. Wyeksponowany na ścianach sali i korytarza logotyp 600-lecia oraz prezentacja fotografii z tegorocznego gminnego kalendarza promowały jubileusz miasta.

Repertuar

Goście obejrzeli barwne, muzyczne widowisko. W brodwayowskim show znalazły się utwory m.in. z musicali: „Hair”, „Cabaret”, „Cats”, „Grease”, „The Phantom of the Opera”, „New York, New York”, „Sweet Charity”, „Notre Dame de Paris”, „My Fair Lady”, „Evita”, „Chicago”, „Fiddler on the roof” oraz z repertuaru niezapomnianych amerykańskich gwiazd: Barbry Streisand, Franka Sinatry, Elvisa Presley’a, Lizy Minnelli, Olivii Newton – John, Paula Anki, Deana Martina, Andy Williamsa. Wykonali je Piotr Bajtlik , Anna Sokołowska, Łukasz Lech, Mariusz Jaśko, Marta Wilk, Janusz Kruciński, Tomasz Czerski i Jakub Oczkowski. Solistom towarzyszyło krakowskie studio tańca „Styl” pod kierownictwem Iwony Florczyk.

Podczas przerwy koktajlowej dało się słyszeć rozmowy na tematy najróżniejsze. Nie zabrakło słów podziwu nad hotelem, który wielu z Państwa miało możliwość odwiedzić po raz pierwszy, a także ciepłych słów w kierunku organizatorów eventu, za które najserdeczniej Państwu dziękujemy.

Dziękujemy również za tak liczne przybycie i za ogromne zainteresowanie koncertem (warto dodać, że na liście rezerwowej zapisanych było jeszcze ponad dwieście osób – mamy nadzieję, że następne przedsięwzięcia wynagrodzą Państwu niemożność wzięcia udziału w niedzielnej Rewii). To był dla nas wielki zaszczyt spotkać się z Wami tego wieczoru i wspólnie świętować piękny jubileusz naszego miasta.

Wierzymy, że zaplanowane na cały rok przedsięwzięcia spotkają się z równie wielkim Państwa zainteresowaniem i już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w nich.

Współorganizatorami niedzielnego koncertu byli: Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz Referat Komunikacji Społecznej UMiG Serock.

Agnieszka Woźniakowska