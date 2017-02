Sprzedaż samochodu na giełdzie internetowej

W Internecie można znaleźć bardzo dużo ciekawych porad na temat tego, jak mądrze zakupić samochód, na co powinno się zwracać uwagę, a także w jakim miejscu powinniśmy szukać sprawdzonych samochodów.

Ale jak powinniśmy się zachować i z jakich wskazówek skorzystać, jeśli jednak zechcemy sprzedać swoje auto, które chcemy wymienić na nowe. Wiadomo, że każdemu wtedy zależy na czasie, dość dobrej cenie, jak i również małej ilości formalności przy dokonywaniu transakcji.

Miejsce sprzedaży samochodu

Najczęściej do głowy przychodzi nam pomysł, żeby umieszczać ogłoszenia o sprzedaży samochodu w lokalnej gazecie lub na stronie internetowej. Plusem takiego rozwiązania jest przede wszystkim to, że w razie zainteresowania zakupem naszego samochodu, nie będziemy dokonywali żadnych transakcji na odległość. Lub nie usłyszymy, że ktoś kupiłby od nas auto, gdybyśmy mieszkali bliżej niego. Jednak nie ma co ukrywać, że osób zainteresowanych takimi ogłoszeniami jest stosunkowo mało. Trzeba mieć naprawdę spore szczęście, aby ktoś z naszej okolicy, byłby zainteresowany autem o takich parametrach jak nasze. Warto jednak spróbować tej metody na samym początku.

Gdy mimo szczerych chęci ogłoszenia na forum lokalnym nie wystarczą, warto w takiej sytuacji wyjść do ogólnopolskiego grona potencjalnych odbiorców. Giełda internetowa taka jak samochody.io będzie doskonałym pomysłem. Dodawanie ogłoszenia jest banalnie proste. Plusami giełdy internetowej jest przede wszystkim to, że nasze ogłoszenie trafi do szerszego grona potencjalnych klientów. Dodatkowo możemy spodziewać się tego, że giełda samochodowa w Internecie będzie bardzo dobrze wypozycjonowana. W związku z tym na pewno nie zginie ona w gąszczu innych serwisów ogłoszeniowych. Na tego typu portalach można zazwyczaj sprzedać nie tylko samochód osobowy, ale także inne pojazdy takie jak motocykle, samochody ciężarowe, maszyny rolnicze czy budowlane.

Rzeczywiście możemy spodziewać się pewnej konkurencji. Ponieważ osób posiadających identyczny model samochodu może być nieco więcej. Aczkolwiek wszystkie anonse tego samego auta będą różniły się między sobą bardziej szczegółowymi parametrami.

Jak uatrakcyjnić ogłoszenie, by sprzedać samochód?

Nie tylko kupujący może popełniać błędy, ale niemiłych przygód może spodziewać się również sprzedający. Tego, co chce on przede wszystkim uniknąć, to straty czasu i pieniędzy na umieszczanie ogłoszeń w takich miejscach, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Zatem wiadomo jest, aby wybrać giełdę samochodową, która posiada odpowiednią popularność w Internecie. Nie powinny to być serwisy, które znajdują się na szarym na liście podczas wyszukiwania. Istotne jest również to, czy w ogłoszeniu zostaną zawarte prawdziwe i szczegółowe informacje. Należy pamiętać, że kupujący są coraz bardziej uświadomieni, więc wszelkie próby ukrycia mankamentów naszego pojazdu postawią nas na straconej pozycji. Dlatego pod żadnym pozorem nie starajmy się zaniżać przebiegu, ukrywać faktu o przebytej kolizji lub innych usterkach auta. Im więcej będziemy chcieli ukryć, tym dłużej będziemy sprzedawać auto. Nawet ktoś zainteresowany naszym samochodem, ostatecznie po jego obejrzeniu, może zrezygnować.