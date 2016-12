Zaczynasz nową pracę, a potrzebujesz pilnie pożyczki? Gdzie szukać?

Część osób, szczególnie młodych, boryka się ze sporym problemem dobrego startu w swoim życiu. Głównym problemem są oczywiście finanse i związane z nią poszukiwania pracy.

Mało tego, często znalezienie i rozpoczęcie nowej pracy wiąże się także z kosztami, które ciężko pokryć z własnych oszczędności. Rozwiązaniem mogą być oferty małych pożyczek, które dostępne są bez wykazywania dochodu, jednak tylko pod warunkiem, iż zostaną one terminowo spłacone.

Gdy będziesz poszukiwał pracy z całą pewnością doświadczysz tego, jak trudno jest znaleźć dobrze płatną pracą. Często bywa tak, że poszukiwania nowego zajęcia zajmują sporo czasu. Gdy już znajdziesz ciekawą ofertą mogą pojawić się trudności jak choćby problem dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. Jeśli nawet masz już nową podpisaną umowę, raczej nie możesz liczyć na wsparcie kredytem bankowym. Nawet chcąc kupić starszy model samochodu, aby móc dojeżdżać do nowego miejsca pracy nie możesz liczyć na kredyt. Pomocne w takich oraz innych sytuacjach mogą być oferty parabanków. Wśród firm, które oferują pożyczki dla osób niemogących przedstawić już osiąganego dochodu, są takie firmy jak:

– Vivus,

– NetCredit,

– Wonga,

– Łatwy Kredyt,

– ViaSMS.

Co ważne firmy te oferują pożyczki także osobom młodym. Dla przykładu Wonga jest skłonna udzielić Ci pożyczki nawet gdy dopiero ukończyłeś 18 rok życia. Pożyczka, którą z rozwagą weźmiesz w instytucjach pozabankowych może być bez wątpienia wystarczającym zastrzykiem finansowym, aby rozpocząć nowy etap w życiu.

Korzystanie z ofert parabanków niesie także za sobą pewne pozytywy i negatywy. Bez wątpienia wielkim plusem w przypadku chwilówek jest możliwość skorzystania poprzez internet z promocji pierwszej pożyczki całkowicie za darmo. Gdy będziesz nowych klientem danego parabanku możesz liczyć na pożyczenie pieniędzy bez żadnych opłat. Przy podjęciu decyzji o takiej pożyczce warto sprawdzić chwilówki bez dochodów – finanovacash.pl jest jednym z portali, który zajmuje się tematyką pożyczek parabankowych. Dowiesz też się tam jak brać pożyczkę, aby nie wpaść w zbędne problemy finansowe.

Informacje o rozsądnym i mądrym pożyczaniu to bardzo ważny punkt przy zapożyczaniu się w bankach i parabankach. Pamiętaj, że pożyczone pieniądze zawsze należy oddać i to najlepiej w terminie określonym w umowie. Zdarzają się bowiem takie sytuacje, gdy klienci pożyczają pieniądze i zapominają, iż większość chwilówek jest udzielana z 30 dniowym terminem spłaty. Brak terminowego oddania pieniędzy spowoduje naliczenie szeregu wysokich odsetek wraz z kosztami dodatkowymi. Jeśli chcesz ich uniknąć staraj się zawsze uważnie przeczytać umowę, a następnie postępować tak, aby nie narazić się na wystąpienie dodatkowych kosztów.

Możliwość skorzystania z chwilówki bez dochodów to dobra opcja dla tych osób, które rzeczywiście potrzebują zastrzyku finansowego. Jednak niezmiernie ważnym jest to, aby odpowiedzialnie postępować i obchodzić się ostrożnie z pożyczkami. Start z pożyczką w nowy etap jakim jest przykładowo zmiana pracy zapewne dla nikogo nie jest sytuacją komfortową. Jednak realia, w których żyjemy są takie a nie inne, i czasem niestety jest to konieczność.

Decydując się na skorzystanie z oferty instytucji pozabankowych warto wiedzieć też, iż w marcu tego roku ustawodawca zmienił prawo. Nowe regulacje prawne chronią lepiej klientów niż to było dotychczas. Mimo tego faktu, nic nie zastąpi rozwagi i odpowiedzialności samych klientów tych firm.