FDM: nowoczesna, spektakularna metoda zwalczania bólu

FDM (skrót of Fascial Distortion Model) to jedna z najskuteczniejszych metod leczenia ostrego i chronicznego bólu. Za jej pomocą terapia często zamyka się na 1-3 wizytach, po których dolegliwości ustępują zupełnie.

Terapia ta znajduje swoje zastosowanie przy schorzeniach kręgosłupa, zespole bolesnego barku, zamrożonego barku, stanach przeciążeniowych mięśni, kontuzjach, urazach, skręceniach, zapaleniach nadkłykci, artretyzmie, lumbago, zapaleniach ścięgna Achillesa i przy wielu innych jednostkach chorobowych. Za pomocą tej metody możemy znacznie przyspieszyć proces gojenia, regeneracji i powrotu do pełnej sprawności, np. w stanach po unieruchomieniu w gipsie lub ortezie.

Każdego dnia niezliczona liczba pacjentów próbuje wytłumaczyć lekarzowi lub terapeucie swoje dolegliwości. Często bez większego zrozumienia istoty problemu, pacjenci zostają poddawani stereotypowym zabiegom, zaleceniom i terapii. Lekarze ufają diagnostyce obrazowej, osteopaci doszukują się zaburzeń w odległych rejonach ciała, a fizjoterapeuci i masażyści (choć zazwyczaj pracują z właściwą strukturą) niestety zbyt często używają niewłaściwych technik.

To wszystko zmienia się dzięki umiejętnościom posiadanym przez terapeutę, który pracuje metodą FDM. Prawidłowe odczytanie mowy ciała pacjenta i jego subiektywnego opisu bólu pozwala postawić właściwą diagnozę i przeprowadzić skuteczną terapię. Prawdziwa sztuka pracy metodą FDM nie kryje się za skomplikowaną diagnostyka, chwytami i technikami, a za umiejętnością słuchania i obserwowania pacjenta!

FDM jest terapią powięzi, która pełni funkcję pośredniczą pomiędzy mięśniem a kością. Tkanka powięziowa zapewnia większą stabilność niż mięsień i jednocześnie większą mobilność niż kość. Jest wszechobecna w ludzkim organizmie – osłonięta nią jest każda komórka. Gdyby udało nam się pozbyć wszystkiego, co otacza system powięziowy, to w rezultacie otrzymalibyśmy idealne odzwierciedlenie naszego organizmu, lecz bez zawartości.

Powięzi zaliczamy do grupy narządów zmysłu. Posiadają one więcej włókien nerwowych niż skóra czy oczy, dlatego jej uszkodzenia i zaburzenia powodują odczucie bólu. Poprzez łańcuchy powięziowe napięcia przenoszone są na całe ciało. Jest to fizjologiczny mechanizm, pozwalający na rozłożenie sił występujących w naszym organizmie w taki sposób, by nie kumulowały się w jednym miejscu. Patologicznym efektem tego mechanizmu są ograniczenia, które występując w jednej części ciała mogą manifestować się napięciami w oddalonym regionie naszego organizmu. Dodatkowo powięzi wspierają muskulaturę w trakcie skurczu mięśniowego, utrzymują mięsień w swojej formie oraz dają opór potrzebny w tworzeniu siły mięśniowej.

Jak widać, powięź jest szalenie istotnym elementem organizmu, nadal nieznanym wielu lekarzom i terapeutom, a szkoda, gdyż leczenie powięzi daje spektakularne efekty terapeutyczne, głównie przeciwbólowe.

W Centrum Dobrej Rehabilitacji od kilku już lat stosujemy tę metodę z ogromnym powodzeniem. Zapraszamy. Przekonaj się, jak łatwo pozbyć się bólu, nawet wieloletniego. Daj sobie pomóc.

Mgr Joanna Bąk