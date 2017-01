Rewitalizacja skóry tlenem

W dzisiejszych czasach żyjemy w ciągłym biegu, w zanieczyszczonym środowisku, jesteśmy narażeni na stres, co oddziałuje niekorzystnie na nasz organizm. Nasza skóra staje się szara, zmęczona, pozbawiona blasku i jędrności. Jako zabieg SOS Instytut Kosmetyczny Thalgo MK poleca Oxybrazję oraz Infuzję tlenową, która zrewitalizuje skórę.

Pierwszym etapem zabiegu jest Oxybrazja czyli peeling mechaniczny, gdzie czynnikiem złuszczającym naskórek jest strumień rozproszonych kropelek soli fizjologicznej aplikowanych pod ciśnieniem. Zabieg ten jest bezpieczną i skuteczną metodą złuszczania naskórka. Oxybrazja odświeża naskórek ułatwia usuwanie zaskórników oraz zmniejsza łojotok. Oprócz złuszczania w oxybrazji wykorzystuje się terapię zimnem, co hartuje i wzmacnia ściany naczyń.

Kolejnym etapem zabiegu jest Infuzja tlenowa, podczas której emitowany jest strumień czystego tlenu przechodzący przez grubą warstwę naskórka w głąb skóry. Do wykonania infuzji wykorzystujemy składniki dobrane do potrzeb skóry np. kwas hialuronowy, krzemionkę, witaminę C. Zabieg ten rewitalizuje skórę oraz pobudza mikrokrążenie krwi, przyspieszając przemianę materii w sąsiednich tkankach.

Dzięki Oxybrazji i Infuzji tlenowej uzyskujemy wyraźnie odżywienie i dotlenienie skóry, poprawę nawilżenia, jędrności i elastyczności skóry, redukcję zmarszczek, pobudzenie naturalnych procesów odbudowy skóry oraz łagodzenie zmian trądzikowych.

Zabieg jest nieinwazyjny i bezbolesny i można przeprowadzić go również u osób o cerze naczyniowej, delikatnej i wrażliwej.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegu

Personel Instytutu Kosmetycznego Thalgo MK