Szukamy domów dla zwierzaków

MISIA to ok. 5-letnia koteczka szaro-biała pręgowana. Jest drobna, łagodna, spokojna, bardzo przyjaźnie nastawiona do ludzi. Doskonale korzysta z kuwety. Misia jest zdrowa, wysterylizowana. Szuka dobrego domu na jeszcze wiele lat swego kociego życia. Zasługuje na super domek, bo wiele wycierpiała, błąkała się, kryła na opuszczonych działkach przed ludźmi, którzy przepędzali ją, otruli jej kocięta. Przetrwała, mimo że ze strony ludzi doznała wiele krzywd, znów zaufała człowiekowi w domu tymczasowym, jest wdzięczna za pomoc. Kto ofiaruje tej miłej koteczce bezpieczny dom na stałe ?

Tel. 784 569 345

KICIA ma ok. 5 miesięcy i jest niezwykłej urody koteczką – tricolorka szaro-buro-ruda pręgowana. Ta pięknota jest wielkim pieszczochem, słodko mruczy, przytula się. To łagodna, grzeczna kotka nakolankowa. Jest zdrowa, kuwetkowa, zapewniamy bezpłatną kastrację, gdy dorośnie. Czeka na własny, kochający dom.

Tel. 510 251 714

Fifi to około 8- miesięczny kocurek uratowany z ulicy. Fifi ma niezwykle miękkie futerko w wyraźne pręgi i duże wesołe oczka. Kocurek został wykastrowany, przeszedł testy fiv/felv i jest już zaszczepiony.Pięknie korzysta z kuwety, drapaka i kocich zabawek. Fifi jest zwierzakiem towarzyskim, uwielbia ganiać się zinnymi kotami, śpi obok nich, zaczepia je do kontaktu dlatego szukamy dla niego koniecznie domu z kocim towarzystwem. Kocurek jest jeszcze trochę nieśmiały w stosunku do ludzi, zwłaszcza obcych. Znajomej osobie daje się głaskać, od razu po dotknięciu mruczy i podnosi ogonek do góry. Fifi szuka tylko bezpiecznego domu niewychodzącego z innym kotem do towarzystwa.

Tel. 517 666 692

Szymon szuka domu! Kocurek ma ok. 7 miesięcy. Jest wykastrowany, odrobaczony, zaszczepiony, testy FIV i FeLV ujemne, posiada książeczkę zdrowia. Szymek jest przekochanym, słodkim i pięknym kocurkiem. Ma mięciutkie puchate futerko i słodką okrągłą buźkę. Jest grzeczny, super sie bawi i korzysta z kuwety i drapaka.Pięknie mruczy, przymila się do ludzi, garnie się go głaskania, a także bardzo lubi inne koty. Szukamy mu bezpiecznego domu niewychodzącego z kocim towarzystwem.

Tel. 517 666 692