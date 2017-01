Zwierzaki do adopcji

Hip to malutki, piesek, który przyjechał do schroniska z rodzeństwem. Nie znamy rodziców psiaków, więc nie wiemy, jak duże urosną. Hip jest bardzo wesołym, pociesznym maluszkiem pełnym chęci do zabaw i psot. Szukamy dla niego kochającego domu, który poświęci malcowi czas i pokaże świat.

Adopcja szczeniaka wiąże się z akceptacją jego jego szczenięcych wybryków, pieska trzeba nauczyć czystości, zostawania samemu w domu jak i chodzenia na smyczy.

Pies do adopcji będzie odrobaczony, zaszczepiony, zaczipowany.

Tel: 795 845 242 lub 503 14 33 55



Kwarc to piękny 2-letni owczarek belgijski malinois. Prawdopodobnie wyrzucił go ktoś z samochodu, został znaleziony leżący w kałuży, nie podnosił się. Wielkie ukłony w stronę strażnika ze Straży Gminnej w Nadarzynie, który z obawy o życie psa zawiózł go w pierwszej kolejności do weterynarza na własny koszt.

Pies nie ma ani tatuażu ani czipa. Życie w kojcu mu bardzo nie służy, jest tam pobudzony i się „nakręca”, przez co nie może przytyć. Wypuszczony luzem, chętnie biega po terenie, nie jest zaczepny do innych psów. Kwarc umie chodzić na smyczy. Bardzo lubi się przytulać, jest bardzo proludzki, a za kiełbaskę nawet ładnie usiądzie 😉 Polecamy dla aktywnej osoby, która lubi dużo spacerować, biegać czy jeździć na rowerze. Kwarc potrzebuje zrównoważonego, zdecydowanego właściciela, który umie wspierać psa, dawać mu poczucie bezpieczeństwa, ale też jest konsekwentny i nie da sobie wejść na głowę. Szukamy domu najchętniej znającego potrzeby rasy, mającego już do czynienia z tą rasą lub podobnymi psami i wiedzącego „czym to się je” Pies do adopcji będzie odrobaczony, zaszczepiony, zaczipowany, wykastrowany.

Tel: 795 845 242 lub 503 14 33 55

KAROL – to uroczy 6-miesięczny biało-czarny kocurek. Został zabrany wraz z dwiema czarnymi siostrami MILKĄ i KOKO z bardzo złych warunków. Kotki nie miały tam szansy na przeżycie. Są piękne,puszyste,zdrowe, kuwetkowe. Są przemiłe wobec tymczasowych opiekunów, ale nieufne wobec obcych osób. Przebywają w ciemnym pomieszczeniu i bardzo potrzebują własnych domów(najlepiej wychodzących) i ludzi, którzy zdobędą ich zaufanie i stworzą bezpieczne warunki do życia.

Tel. 510 251 714