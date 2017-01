Przepis na domowy hummus

Jeśli Twoim noworocznym postanowieniem jest zdrowiej się odżywiać, to ten przepis jest dla Ciebie 🙂 Hummus nie dość, że jest zdrowy i smaczny, to jeszcze robi się go bardzo szybko 🙂 Taki hummus możecie też podać jako przystawkę na imprezach.



Składniki:

domowa pasta tahini:

100 g ziaren sezamu

około 1 łyżka oliwy z oliwek

hummus:

puszka cieciorki (około 400 g)

sok z jednej cytryny

około 4 łyżki pasty tahini

3 łyżki oliwy

2 ząbki czosnku

pół łyżeczki kuminu (kminu rzymskiego)

sól i pieprz do smaku

ewentualnie inne przyprawy – ostra papryka, curry

wykonanie:

tahini:

Sezam wrzuć na suchą patelnię i podgrzewaj mieszając co jakiś czas, aż ziarenka się lekko zrumienią.

Przesyp sezam do miski, ostudź, a następnie zmiksuj blenderem – im dłużej będziesz miksować, tym masa powinna się robić płynniejsza – jeśli masa jest gęsta, to dodaj oliwę.

hummus:

Odsącz cieciorkę na sicie (wody nie wylewaj ;)).

Włóż cieciorkę do miski, dodaj pastę tahini, sos z cytryny, olej i przyprawy.

Zmiksuj blenderem na gładką masę – jeśli hummus jest gęsty to dodaj przegotowanej wody (albo wody z puszki po cieciorce).

Przełóż hummus do ładnej miseczki, wierzch polej odrobiną oliwy, posyp odrobiną przypraw.

Ja swój hummus udekorowałam przed podaniem ziarenkami granatu oraz listkami kolendry.

Mam na imię Beata. Od kilku lat prowadzę blog wypiekibeaty.com.pl gdzie dzielę się przepisami na proste, szybkie i pyszne wypieki. Po moim domu biega dwójka dzieci, dwa koty i chomik. W takim rozgardiaszu nie mam czasu na długie przebywanie w kuchni, więc moje przepisy są idealne dla wszystkich zabieganych, ale również dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z kuchnią. Serdecznie zapraszam