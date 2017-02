Sałatka cezar z makaronem

To pyszna i szybka sałatka, którą możemy zjeść na lunch. Można też do niej dodać pokrojoną na kawałki grillowaną pierś kurczaka.



składniki:

sałatka:

1 duża lub dwie małe sałaty rzymskie

200 g ugotowanego makaronu świderki

1 awokado

200 g pomidorków koktajlowych

grzanki do posypania

pokrojona na kawałki grillowana pierś z kurczaka (opcjonalnie)

sos:

4 łyżki majonezu (można połowę zastąpić jogurtem naturalnym – będzie mniej kalorycznie :))

1 ząbek czosnku – przeciśnięty przez praskę

1 łyżeczka musztardy

1 łyżeczka soku z cytryny

1-2 łyżeczki sosu worcestershire

sól i pieprz do smaku

wykonanie:

Sałatę pokrój lub porwij na mniejsze kawałki, włóż do dużej miski.

Dodaj pokrojone w kostkę awokado, oraz przekrojone pomidorki.

Dodaj makaron i ewentualnie kawałki kurczaka.

Zmieszaj razem wszystkie składniki sosu, dodaj go do sałatki i delikatnie wymieszaj.

Przed podaniem posyp sałatkę grzankami.