Kultowe biegi na Bielanach!

Na warszawskich Bielanach odbył się tradycyjnie w trzecią niedzielę stycznia XXXIV Bieg Chomiczówki i towarzyszący mu XII Bieg o Puchar Bielan. W stolicy nie mogło zabraknąć biegaczy z Powiatu Legionowskiego.

XII Bieg o Puchar Bielan

Już po raz dwunasty odbył się bieg na dystansie 5km. To taka rozgrzewka przed „Chomiczówką” – mówią biegacze przed tym startem. W Warszawie w tłumie biegaczy wielu przedstawicieli grup z naszej okolicy. Najszybciej na trasie zaprezentował się Oskar Wojtalik reprezentujący Agencję Projekt Igrzyska, kierowaną przez braci Szymborskich z Góry. Wojtalik zajął 7 miejsce z czasem 15:26. 62 lokatę zajął Sebastian Jankowski z Wieliszew Heron Team – 19:39. 105 miejsce przypadło Sławomirowi Kachniarzowi z Legionowa – 20:24. Biegali również przedstawiciele Ministerstwa Głupich Kroków Legionowo. Patryk Kościelski z czasem 22:13 zajął 164 miejsce. Jak biegli reprezentanci innych grup:

165. Mateusz Kościelski – BBL Legionowo – 22:14

334. Dominik Czyż – Grupa Biegowa CHTMO – 25:08

502. Grzegorz Karaszewski – Serock Biega z Hotelem Narvil – 27:15

Bieg ukończyło 844 biegaczy i biegaczek. Najlepszym okazał się Arkadiusz Gardziejewski – 14:58. Komplet wyników TUTAJ.

XXXIV Bieg Chomiczówki

Blisko 1300 osób ukończyła zmagania na 15km trasie kultowego biegu na Chomiczówce. Pogoda w Warszawie była wręcz wspaniała do biegania. Lekko na plusie, słonecznie i prawie bezwietrznie, co dawało ogromną przyjemność z pokonywania kolejnych kilometrów i pętli po osiedlowych uliczkach Chomiczówki. Tu też było wielkie ściganie, ale też spora część uczestników traktowała start jako solidne wybieganie, łącząc oba biegi (w sumie 20km). Najszybszym zawodnikiem z naszego terenu okazał się legionowianin Michał Gołaszewski z Team Kopeć, który minął linię mety w czasie 58:48, co dało mu 88 miejsce. Tuż za nim finiszował Patryk Kościelski z Ministerstwa Głupich Kroków Legionowo – 91 lokata i czas 58:52. Trzecim przedstawicielem Powiatu Legionowskiego był Hubert Gronowski z Wieliszew Heron Team, który przebiegł 15km w 59:30 – 103 lokata. Inni przedstawiciele grup:

713. Mateusz Kościelski – BBL Legionowo – 1:16:49

1008. Grzegorz Karaszewski – Serock Biega z Hotelem Narvil – 1:24:46

1030. Monika Łatkowska – Grupa Biegowa CHTMO – 1:25:30

Bieg ukończyło 1295 zawodników i zawodniczek. Wygrał rywalizację Robert Głowala z czasem 48:24. Komplet wyników znajdziecie TUTAJ.