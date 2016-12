Z parkrunowych tras. Cz. 22. Wigilijny parkrun z rekordem trasy (galerie)

18. parkrun Jabłonna wypadł idealnie Wigilię Bożego Narodzenia. Dlatego też biegowe spotkanie w parku przy Zespole pałacowo-parkowym miało świąteczną oprawę, którą przygotowali koordynatorzy, wolontariusze, biegacze oraz ich najbliżsi.

Wigilijny bieg w Jabłonnie ukończyło 41 osób. Parkowa trasa tym razem przywitała biegnących lekką powłoką zmarzniętego deszczu, dlatego też fragmentem trasy biegło się niczym po lodowisku. Nie przeszkodziło to w uzyskaniu nowego rekordu trasy wśród kobiet.

22:21 Kingi Redy

Dziś relację dotyczącą wyników zaczniemy od rekordu trasy Kingi Redy z Wieliszew Heron Team. – Biegłam treningowo, nie wiedziałam jaki jest rekord trasy – mówiła po przebiegnięciu 5km zawodniczka Herona. Dotychczasowy rekord przerwał od… inauguracyjnego parkuna. Wtedy to Roksana Jamska wygrała rywalizację, a jej czas 22:28 przetrwał aż 17 tygodni. Drugą lokatę wywalczyła Urszula Szewczyk z Runners Team Jabłonna, która uzyskała czas 26:00, a podium wigilijnego parkruna uzupełniła Joanna Trzaskowska z Trucht Tarchomin Team – 27:42.

Trzecie zwycięstwo Patryka Kościelskiego

Kolejne zwycięstwo w Jabłonnie odniósł Patryk Kościelski z Ministerstwa Głupich Kroków Legionowo. Tym razem na oblodzonej trasie uzyskał czas 19:03. Tuż za nim wbiegł na metę pod Łukiem Triumfalnym Hubert Gronowski z Wieliszew Heron Team, który do zwycięzcy stracił 6 sekund. Trzeci linię mety minął Radek Gozdek z Trucht Tarchomin Team, który również zmieścił się w czasie poniżej 20 minut – 19:50.

Wigilijny stoliczek, niespodzianki dla wszystkich

Społeczność parkrunowa to „specyficzna”, wręcz rodzinna grupa ludzi, która zawiązuje się w każdej lokalizacji. Mając możliwość biegania w 16 lokalizacjach w Polce, zauważyłem, że w każdej z nich… jest podobnie. W Jabłonnie jest to widoczne praktycznie od początku powstania parkruna. Wszyscy dali temu przykład przy zbiórce żywności dla Domu Samotnej w Warszawie, gdzie zebrali pełny bagażnik potrzebnych rzeczy. Tym razem stworzyli wigilijny stoliczek z różnymi pysznościami – herbatą, ciastkami, cukierkami, a na środku stał przepiękny świąteczny stroik ze świeczką. Były życzenia, wiele rozmów, bo aura była do tego sprzyjająca. A do tego każdy z uczestników biegu i wolontariusze otrzymali niespodzianki w postaci drewnianej ozdoby choinkowej od Pracowni Reklamy „Retro”. W sylwestrowej edycji parkruna atmosfera może być podobna. Dlatego też wszyscy biegacze w sobotę na parkrun!

Ciekawostki parkrunowe

Po rekordzie trasy wśród kobiet warto odnotować, że podczas wigilijnego parkruna po raz pierwszy trasę pokonało siedmiu zawodników, a swój najlepszy czas poprawiło pięciu zawodników. W parkrunie od początku choć raz pobiegło już ponad 200 osób. 3340km – tyle przebiegli już wszyscy uczestnicy jabłonowskiej lokalizacji.

Organizatorzy przypominają!!!

By usprawnić ich pracę, koniecznie przynoście swoje Indywidualne Kody Zawodnika, które należy wydrukować po rejestracji – patrz TUTAJ. Każdy uczestnik, który ma ochotę wziąć udział musi być zarejestrowany. Na mecie koniecznie jest pobranie specjalnego tokena, na którym podane jest miejsce, które dany zawodnik zajął z kodem kreskowym. Następnie trzeba podejść do wolontariusza, który sczyta Indywidualny Kod Zawodnika i token otrzymany na mecie. Taka procedura nie zakłóci potem wprowadzenia danych do systemu.

Galeria Gazety Powiatowej

Galeria Jolanty Nowak