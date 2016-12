Z parkrunowych tras. Cz. 23. Sylwestrowy bieg w Jabłonnie (galeria)

Po raz 19. spotkali się biegacze w parku przy Zespole pałacowo-parkowym w Jabłonnie, by wziąć udział parkrunie. Jedną z 40 lokalizacji w Polsce prowadzą: Runners Team Jabłonna, Lotos Jabłonna i Fundacja „TU I TERAZ” z Grupą Biegową CHTMO. To dzięki ich zapałowi, jak licznego grona wolontariuszy oraz samych biegaczy, parkrun powoli i systematycznie znajduje coraz większe grono biegowych zapaleńców. Co wydarzyło się w sylwestrową sobotę?



Aż 66 biegaczy zdecydowało się parkrunem zakończyć rok 2016. Frekwencja bliska rekordu, bo na inaugurację lokalizacji w Jabłonnie pod koniec sierpnia wzięło udział 69 amatorów biegania. Lekki mróz, bezwietrznie i słonecznie. W takich warunkach przyszło pokonywać trasę uczestnikom imprezy. Po biegu gromkie „Sto lat…” dla Sylwestra Dudzińskiego, życzenia także noworoczne oraz ciastka, cukierki, szampan i inne słodkości w znakomitej atmosferze, jaką tworzą sami biegacze i koordynatorzy z wolontariuszami w jabłonowskiej lokalizacji.

Dariusz Wieczorek zwycięzcą

Dwukrotny wicemistrz Polski w maratonie, jeden z czołowych biegaczy długodystansowych w naszym kraju, trener lekkoatletyki pobiegł po raz pierwszy i pewnie zwyciężył w czasie 17:56. Biegacz z Legionowa biegał już w cyklu parkrun, ale na warszawskim Żoliborzu, gdzie pobiegł o sekundę wolniej. Wróćmy do Jabłonny, gdzie drugie miejsce zajął Hubert Gronowski z Wieliszew Heron Team, który linię mety minął w 18:55. Podium uzupełnił Adam Pożarowszczyk z Ministerstwa Głupich Kroków Legionowo – 19:07.

Kinga Reda poprawiła rekord trasy

Pobiegła po raz drugi i znów pobiła rekord trasy. Tym razem swój sprzed tygodnia. Tam pobiegła treningowo, a tym razem postarała się o lepszy czas, choć znając możliwości zawodniczki Wieliszew Heron Team rekord pewnie będzie poprawiony jeszcze nie raz. Reda uzyskała czas 21:48. O dwie minuty wyprzedziła debiutantkę w Jabłonnie Klaudię Krajewską, która linię mety minęła w 23:48. Trzecie miejsce przypadło Urszuli Szewczyk z Runners Team Jabłonna – 24:10.

Sylwestrowo – ciastkowo

Ostatni bieg w tym roku to moment na życzenia. Nie tylko te noworoczne, ale i dla wspomnianego na początku, Sylwestra Dudzińskiego, który serwował ciastka i cukierki. A słodkości tego dnia nie brakowało. Wszyscy mogli też skosztować gorącej herbaty, był też szampan.

Ciekawostki parkrunowe

10 nowych zawodników zaprezentowało się na parkrunowej trasie w Jabłonnie. Aż 15 osób poprawiło swoje najlepsze czasy! Podczas biegu zaprezentowali się zawodnicy z 9 grup biegowych. W Jabłonnie już 220 osób choć raz przebiegło trasę parkruna, w sumie wszyscy uczestnicy 734 razy biegali pętle w parku w Jabłonnie co złożyło się na 3670km. Na czele klasyfikacji klubowej Wieliszew Heron Team – 28 zawodników, Grupa Biegowa CHTMO – 20 i Siódemka Legionowo – 19.

dwukrotny wicemistrz Polski w maratonie, czołowy polski biegacz długodystansowy i trener lekkoatletyki