Z parkrunowych tras. Cz. 24. -18 stopni… a oni pobiegli! (galeria)

Pierwszy parkrun Jabłonna w nowym 2017 roku odbył się przy siarczystym mrozie. Wedle różnych źródeł temperatura tego poranka sięgała nawet -23 stopni Celsjusza. Koło 9.00 rano zanotowaliśmy -18. W taką pogodę bieg ukończyło 34 amatorów biegania! Wielkie brawa dla nich, jak i koordynatorów oraz wolontariuszów, którzy przygotowali trasę i pomogli w organizacji cotygodniowego przedsięwzięcia.

Wszyscy tego dnia byli bardzo przygotowani do panujących warunków pogodowych. Czapki, buffy, rękawice i można spokojnie przebiec 5km po jabłonowskim parku. Na uczestników czekała gorąca herbata przygotowana tym razem przez Justynę Jaworek z Grupy Biegowej CHTMO.

Michał Gołaszewski ze zwycięstwem w debiucie

Tego dnia rezultaty 20. parkruna w Jabłonnie nie były powalające. Żadnemu zawodnikowi nie udało się zejść poniżej 20 minut. Pierwszym, który minął linię mety był debiutant nie tylko w Jabłonnie, ale w ogóle w parkun Polska – Michał Gołaszewski. Zawodnik Kopeć Team zanotował czas 20:39. Za Gołaszewskim, linię mety minęło dwóch zawodników. Minimalnie lepszym okazał się Mateusz Oczkowski z Grupy Biegowej CHTMO, który wyprzedził Pawła Witkowskiego z Wieliszew Heron Team o sekundę. Czas Oczkowskiego to 21:52.

Wygrała po raz trzeci z rzędu, była dziś… czwarta

Kinga Reda z Wieliszew Heron Team zwyciężyła po raz trzeci, a w sobotni poranek w ogólnej klasyfikacji zajęła czwarte miejsce tuż za Gołaszewskim, Oczkowskim i Witkowskim. Tym razem nie było rekordu trasy. Do zwycięstwa w trudnych warunkach wystarczył czas 22:20. Drugie miejsce wywalczyła koleżanka klubowa Redy, Natalia Piasta-Serafin, która 5km pokonała w 26:40. Najniższy stopień podium zajęła Bożena Kornacka z Bravehearts Legionowo, która poprawiła swoją życiówkę o dwie sekundy. Wynosi ona od dziś 26:58.

Ciekawostki parkrunowe

Mimo prawdziwie zimowych warunków dwie osoby pobiły swoje życiówki na jabłonowskiej, parkrunowej trasie. Czterech amatorów biegania po raz pierwszy pobiegło w Jabłonnie podczas parkruna. Od inauguracji, która miała miejsce 27 sierpnia 2016 roku, co najmniej jeden bieg zanotowało 225 biegaczy i biegaczek. 5km pokonano już 768 razy, co daje w sumie 3840km. I jeszcze garść statystyk dotyczących poprzedniego roku. W 2016 roku biegacze parkrun Polska w 40 lokalizacjach zanotowali 104559 osobobiegów. Ustanowili 15186 rekordów osobistych (w roku 2015 było to odpowiednio 63468 osób oraz 10581 rekordów). W poprzednim roku po trasach parkrun pobiegło 11903 nowych uczestników. Koordynatorzy i wolontariusze pomagali 12246 razy! W samą Wigilię i Sylwestra zameldowało się prawie 5000 uczestników. Wynika z tego, że takie spotkania cieszą się sporą popularnością i warto je organizować.