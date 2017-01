V Bieg Noworoczny. Dariusz Wieczorek na pudle”

W Warszawie w Parku Skaryszewskim odbył się V Bieg Noworoczny organizowany przez Active Sports oraz Urząd Dzielnicy Praga Południe. Mimo mrozu i fatalnego powietrza nad Warszawą i okolicami na starcie stawiło się blisko 240 amatorów biegania.

Park Skaryszewski to miejsce gdzie odbywa się wiele imprez biegowych. Już w tym roku odbył się tu Bieg Noworoczny. W pogodną, ale mroźną niedzielę znów można było wziąć udział w kolejnym tego typu przedsięwzięciu noworocznym. Tym razem uczestnicy mieli do pokonania 4 pętle o długości około 2km ze startem i metą w okolicach stadionu Drukarza Warszawa.

Dariusz Wieczorek na podium!!!

Legionowianina Darka Wieczorka spotkałem w drodze na bieg. Oczywiście obaj kierowaliśmy się w tamtym kierunku, więc drogę skm-ką pokonaliśmy razem, prowadząc ożywioną dyskusję na temat biegania, treningów, zawodów biegowych. Postanowiliśmy wkrótce umówić się na dłuższy wywiad dla czytelników Powiatowej. Zanim wystartowaliśmy razem zrobiliśmy sobie wspólną rozgrzewkę, pokonując jedną pętlę biegu. Po starcie oczywiście nasz trzykrotny medalista Mistrzostw Polski w maratonie, zaczął walkę o czołowe miejsca. Mniej więcej w połowie trasy śmignął koło mnie wraz z Pawłem Tymińskim z Mińska Mazowieckiego. Ostatecznie na mecie zameldował się na drugim miejscu (pierwszym w kategorii wiekowej 40-49 lat). Czas Darka to 27:29, który stracił do zwycięzcy 18 sekund.

Wspólny bieg z Januszem Bukowskim

Ja spokojnym, konwersacyjnym tempie pokonałem trasę z Januszem Bukowskim, biegaczem, który dzień wcześniej otrzymał statuetkę Czempiona w 82. Plebiscycie Przeglądu Sportowego, podczas Gali Mistrzów Sportu w nowej, kategorii „Serce dla Sportu”. To on co roku organizuje na Kępie Potockiej bieg „Wybiegaj Sprawność”, pomagając niepełnosprawnym. Brawo Janusz!!! Przez ponad 44-minutową przebieżkę rozmawialiśmy o kulisach Balu Mistrzów Sportu, ale nie tylko. Również o biegach w Powiecie Legionowskim, o parkrunie na Pradze i w Jabłonnie. Obaj wbiegliśmy razem na metę. Mój czas to 44:41.