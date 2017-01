Lotos Jabłonna. Rekordowa frekwencja w podczas memoriału (galeria, wyniki, klasyfikacje)

W grudniu ruszył II Memoriał Tenisa Stołowego im. Małgorzaty Kowalskiej. Na pierwszym turnieju sklasyfikowano 91 amatorów gier przy tenisowych stołach. W sobotę w hali Szkoły Podstawowej w Jabłonnie rywalizowało ponad 100 tenisisów i tenisistek stołowych!



Sobotnia druga odsłona drugiego Memoriału Tenisa Stołowego imienia Małgorzaty Kowalskiej przyciągnęła do hali sportowej Szkoły Podstawowej w Jabłonnie rekordową liczbę uczestników. We wszystkich kategoriach zameldowała się ponad setka chętnych, by pograć przy tenisowych stołach. Poziom był bardzo zróżnicowany, ale przecież chodziło o dobrą zabawę i uczczenie pamięci byłej prezes Lotosu Małgorzaty Kowalskiej. – Przyszedłem się rozruszać przed meczem niedzielnym ligowym – powiedział Kamil Kurak, mieszkaniec Jabłonny. I dodał – przyszedłem również, by uczcić pamięć pani Małgosi. Nic dodać, nic ująć. Dodatkowo pieniążki zebrane z wpisowego (392 zł.) zostaną przekazane w niedzielę wolontariuszom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Co wydarzyło się przy stołach?

We wszystkich kategoriach wiekowych wiele działo się ciekawego i nie zawsze zwyciężali faworyci. Wyniki turnieju i pełne klasyfikacje turnieju znajdziecie poniżej. Warto odnotować, że w kategorii OPEN mężczyzn całe podium zajęli zawodnicy Sokoła Serock – Maciej Pieńkosz, który umocnił się na prowadzeniu dzięki drugiej wygranej, Paweł Brylak, który awansował na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej oraz rewelacyjny tego dnia Kamil Zalewski, starszy brat wielce utytułowanego Mateusza Zalewskiego, który pokonał m.in. Marka Malitę 3:2 i we wcześniejszej fazie turnieju Pawła Brylaka również 3:2. Wśród pań triumfowała Julia Kęsicka, która po czterosetowym pojedynku, pokonała prezesową Lotosu Beatę Kowalską 3:1. Na prowadzeniu w tej kategorii Kowalska, a za nią Ewa Kielichowska i Małgorzata Krystosik.

Wyniki 2 Turnieju:

Dziewczęta kl. 1-3

1. Natalia Żochowska

2. Marta Rosińska

3. Zofia Gajek

4. Alicja Solmińska

5. Gabriela Wodzińska

6. Magdalena Nałęcz

Dziewczęta kl. 4-6

1. Julia Balcerzak

2. Marzena Strzemieczna

3. Wiktoria Żochowska

4. Inez Astrabas

5. Katarzyna Machnowska

Dziewczęta – gimnazjum

1. Julia Kęsicka

2. Daria Kowalska

3. Roksana Raubic

Przyjaciółki Małgośki

1. Janina Lengiewicz

2. Daria Kowalska

3. Małgorzata Krystosik

4. Roksana Raubic

5. Anna Wojtyła

Chłopcy kl. 1-3

1. Jan Sztolsztener

2. Kacper Tarczyński

3. Daniel Żochowski

4. Szymon Rolewicz

Chłopcy kl. 4-6

1. Karol Pasek

2. Kacper Kęsicki

3. Jakub Chmielewski

4. Oskar Chmielewski

5. Jakub Rolewicz

6. Karol Pyrcak

7. Oskar Astrabas

Chłopcy – gimnazjum

1. Seweryn Antosiewicz

2. Piotr Fabisiak

3. Andrzej Leśniak

4. Sebastian Fronczak

5. Paweł Machnowski

6. Piotr Machnowski

7. Michał Pyrcak

Mężczyźni pow. 40 lat

1. Wojciech Stańczuk

2. Włodzimierz Brylak

3. Mariusz Soliwoda

4. Adam Żurawski

5-6. Jarosław Dąbrowski

5-6. Longin Bierzanek

7-8. Andrzej Przybysz

7-8. Janusz Wysocki

9-12. Mariusz Nałęcz

9-12. Mariusz Mówiński

9-12. Henryk Halicki

9-12. Tomasz Pyrcak

13-16. Saturnin Szczepański

13-16. Sławomir Machnowski

13-16. Piotr Lech

13-16. Grzegorz Papis

17-24. Tomasz Rolewicz

17-24. Krzysztof Leśniak

17-24. Marcin Astrabas

17-24. Beata Kowalska

17-24. Jacek Bęczkowski

17-24. Leszek Kowalski

17-24. Piotr Fronczak

17-24. Radosław Chmielewski

25-26. Adam Serafin

25-26. Łukasz Majkowski

OPEN – Kobiety

1. Julia Kęsicka

2. Beata Kowalska

3. Katarzyna Zalewska

4. Aleksandra Pieńkosz

5. Ewa Kielichowska

6. Małgorzata Krystosik

7. Daria Kowalska

OPEN – Mężczyźni

1. Maciej Pieńkosz

2. Paweł Brylak

3. Kamil Zalewski

4. Marek Malita

5-6. Włodzimierz Brylak

5-6. Wojciech Stańczuk

7-8. Mariusz Nałęcz

7-8. Mariusz Soliwoda

9-12. Piotr Danieluk

9-12. Janusz Wysocki

9-12. Mariusz Mówiński

9-12. Longin Bierzanek

13-16. Saturnin Szczepański

13-16. Seweryn Antosiewicz

13-16. Kamil Kurak

13-16. Tomasz Pyrcak

17-24. Marcin Wojciechowski

17-24. Piotr Fronczak

17-24. Adam Żurawski

17-24. Grzegorz Papis

17-24. Piotr Lech

17-24. Michał Kruczek

17-24. Piotr Garnecki

17-24. Henryk Halicki

25-31. Mateusz Cyruliński

25-31. Michał Sęp

25-31. Leszek Kowalski

25-31. Robert Protasiuk

25-31. Sebastian Fronczak

25-31. Adam Serafin

25-31. Michał Sztolsztener

Klasyfikacje po 2 Turnieju:

Dziewczęta kl. 1-3

1. Gabriela Wodzińska – 30+20=50pkt.

2. Zofia Gajek – 28+26=54pkt.

3. Natalia Żochowska – 30pkt.

4. Marta Rosińska – 28pkt.

5. Alicja Solmińska – 24pkt.

6. Magdalena Nałęcz – 20

Dziewczęta kl. 4-6

1. Julia Balcerzak – 30+30=60pkt.

2. Marzena Strzemieczna – 28+28=56pkt.

3. Wiktoria Żochowska – 26pkt.

4. Inez Astrabas – 24pkt.

5. Katarzyna Machnowska – 20pkt.

Dziewczęta – gimnazjum

1. Julia Kęsicka – 30pkt.

2. Lidia Walecka – 30pkt.

3. Daria Kowalska – 28pkt.

4. Roksana Raubic – 26pkt.

Przyjaciółki Małgośki

1. Janina Lengiewicz – 30+30=60pkt.

2. Daria Kowalska – 26+28=54pkt.

3. Małgorzata Krystosik – 24+26=50pkt.

4. Roksana Raubic – 20+24=44pkt.

5. Anna Wojtyła – 20+20=40pkt.

6. Lidia Walecka – 28pkt.

Chłopcy kl. 1-3

1. Jan Sztolsztener – 28+30=58pkt.

2. Mateusz Sakowicz – 30pkt.

3. Kacper Tarczyński – 28pkt.

4. Daniel Żochowski – 26pkt.

5. Kacper Kornat – 26pkt.

6. Szymon Rolewicz – 24pkt.

7. Franciszek Chomicz – 24pkt.

Chłopcy kl. 4-6

1. Kacper Kęsicki – 24+28=52pkt.

2. Karol Pasek – 20+30=50pkt.

3. Karol Pyrcak – 20+20=40pkt.

4. Karol Wiernicki – 30pkt.

5. Łukasz Leśniak – 28pkt.

6. Jakub Chmielewski – 26pkt.

7. Kamil Skwierczyński – 26pkt.

8. Oskar Chmielewski – 24pkt.

9. Jakub Rolewicz – 20pkt.

10. Oskar Astrabas – 18pkt.

Chłopcy – gimnazjum

1. Seweryn Antosiewicz – 30+30=60pkt.

2. Andrzej Leśniak – 24+26=50pkt.

3. Michał Pyrcak – 26+18=44pkt.

4. Sebastian Fronczak – 18+24=42pkt.

5. Piotr Fabisiak – 28pkt.

6. Szymon Sakowicz – 28pkt.

7. Paweł Machnowski – 20pkt.

8. Piotr Machnowski – 20pkt.

9. Karol Krajczyński – 20pkt.

10. Michał Głogowski – 20pkt.

Mężczyźni pow. 40 lat

1. Włodzimierz Brylak – 30+28=58pkt.

2. Wojciech Stańczuk – 24+30=54pkt.

3. Jarosław Dąbrowski – 28+20=48pkt.

4. Adam Żurawski – 20+24=44pkt.

5. Longin Bierzanek – 18+20=38pkt.

6. Janusz Wysocki – 12+18=30pkt.

7. Saturnin Szczepański – 15+12=27pkt.

8. Mariusz Soliwoda – 26pkt.

9. Krzysztof Łebkowski – 26pkt.

10. Mariusz Mówiński – 10+15=25pkt.

11. Piotr Fronczak – 15+10-25pkt.

11. Krzysztof Leśniak – 15+10=25pkt.

13. Piotr Lech – 12+12=24pkt.

14. Leszek Kowalski – 12+10=22pkt.

15. Tomasz Chrabski – 20pkt.

16. Andrzej Przybysz – 18pkt.

17. Stanisław Sadowski – 18pkt.

18. Mariusz Nałęcz – 15pkt.

18. Henryk Halicki – 15pkt.

18. Tomasz Pyrcak – 15pkt.

21. Tomasz Sakowicz – 15pkt.

22. Sławomir Machnowski – 12pkt.

22. Grzegorz Papis – 12pkt.

24. Janusz Głogowski – 12pkt.

25. Tomasz Rolewicz – 10pkt.

25. Beata Kowalska – 10pkt.

25. Marcin Astrabas – 10pkt.

25. Radosław Chmielewski – 10pkt.

25. Jacek Bęczkowski – 10pkt.

30. Bogusław Podwójci – 10pkt.

31. Adam Serafin – 5pkt.

31. Łukasz Majkowski – 5pkt.

OPEN – Kobiety

1. Beata Kowalska – 30+28=58pkt.

2. Ewa Kielichowska – 28+20=48pkt.

3. Małgorzata Krystosik – 26+20=46pkt.

4. Daria Kowalska – 24+18=42pkt.

5. Julia Kęsicka – 30pkt.

6. Katarzyna Zalewska – 26pkt.

7. Aleksandra Pieńkosz – 24pkt.

8. Roksana Raubic – 20pkt.

9. Barbara Późniecka – 20pkt.

OPEN – Mężczyźni

1. Maciej Pieńkosz – 30+30=60pkt.

2. Paweł Brylak – 24+28=52pkt.

3. Marek Malita – 28+24=52pkt.

4. Kamil Zalewski – 12+26=38pkt.

5. Wojciech Stańczuk – 18+20=38pkt.

6. Włodzimierz Brylak – 15+20=35pkt.

7. Mariusz Nałęcz – 10+18=28pkt.

8. Janusz Wysocki – 12+15=27pkt.

9. Jan Adamiak – 26pkt.

10. Adam Żurawski – 15+10=25pkt.

11. Saturnin Szczepański – 12+12=24pkt.

12. Seweryn Antosiewicz – 10+12=22pkt.

13. Longin Bierzanek – 5+15=20pkt.

13. Piotr Danieluk – 5+15=20pkt.

15. Piotr Fronczak – 10+10=20pkt.

15. Michał Kruczek – 10+10=20pkt.

15. Piotr Lech – 10+10=20pkt.

18. Marcin Błachnik – 20pkt.

18. Jacek Adamiak – 20pkt.

20. Mariusz Soliwoda – 18pkt.

21. Tomasz Chrabski – 18pkt.

22. Mariusz Mówiński – 1+15=16pkt.

23. Marcin Wojciechowski – 5+10=15pkt.

24. Michał Sztolsztener – 10+5=15pkt.

25. Artur Krawczyk – 15pkt.

25. Marek Słodkowski – 15pkt.

27. Kamil Kurak – 12pkt.

27. Tomasz Pyrcak – 12pkt.

29. Krystian Spilaszek – 12pkt.

30. Grzegorz Papis – 10pkt.

30. Piotr Garnecki – 10pkt.

30. Henryk Halicki – 10pkt.

33. Krzysztof Łebkowski – 10pkt.

33. Rafał Kraft – 10pkt.

35. Leszek Kowalski – 1+5=6pkt.

36. Mateusz Cyruliński – 5pkt.

36. Michał Sęp – 5pkt.

36. Robert Protasiuk – 5pkt.

36. Sebastian Fronczak – 5pkt.

36. Piotr Garnecki – 5pkt.

41. Paweł Machnowski – 5pkt.

41. Michał Pyrcak – 5pkt.

41. Jarosław Dąbrowski – 5pkt.

41. Mateusz Sakowicz – 5pkt.

41. Szymon Sakowicz – 5pkt.

47. Stanisław Sadowski – 1pkt.

47. Andrzej Tański – 1pkt.

45. Jarosław Król – 1pkt.