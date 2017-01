Tenis stołowy. Tenisiści nie zawiedli! Wspomogli WOŚP!!! (galeria, wyniki i klasyfikacje)

Jak co roku jeden turniej Grand Prix w Tenisie Stołowym poświęcony jest Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i zbiórce pieniędzy dla wspaniałej akcji jaka trwa w naszym kraju już 25 lat. Tenisiści stołowi jak zwykle nie zawiedli i wzięli udział w legionowskim turnieju.

100 Turniejów dla Jerzego to akcja zapoczątkowana przez Waldemara Czapskiego, który wymyślił kilka dobrych lat temu, że w całej Polsce w orkiestrowy weekend odbędzie się sto turniejów tenisa stołowego, podczas których odbędzie się zbiórka dla WOŚP-u. Akcja trwała kilka lat. Następnie już tylko część organizatorów pozostała przy tej nazwie. W Legionowie turniej orkiestrowy wchodzi w Grand Prix. W tym roku jubileuszowy, bo już dziesiąty.

Do rekordu zabrakło…

W 2015 roku zebrano ponad 4000zł. W sobotnie południe w Arenie Legionowo zebrano z wpisowego, drobniaczków zbieranych przez cały rok, z licytacji gadżetów sportowych, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i książek dokładnie 2840,65zł! Do hali sportowej przy Chrobrego przybył sztab z Mariuszem Suwińskim na czele oraz z Brygidą Wagner-Konstantynowicz i Piotrem Wasilewskim. To oni sprawnie poprowadzili licytacje. Co licytowano? Między innymi autograf znanego brazylijskiego siatkarza Giby na mini-piłce do siatkówki, autografy siatkarek na klubowej koszulce Legionovii Legionowo grających w Orlen Lidze, koszulka z autografami kadry Polski w piłce ręcznej, gadżety WOŚP czy pokrowiec z autografem jednego z czołowych tenisistów stołowych na świecie Timo Bolla. Były też kalendarze, koszulki, gadżety PZPN i wiele, wiele innych.

Rywalizacja przy stołach

W turnieju wzięło udział blisko 80 zawodników i zawodniczek. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal. W godzinach przedpołudniowych rywalizowano w kategoriach klas 1-3, 4-6, gimnazjum oraz powyżej 40 lat. Po południu do gry wkroczyli zainteresowani X. Grand Prix Legionowa. Walki przy stołach były bardzo ciekawe i nie brakowało sensacyjnych wyników. Dotychczasowy lider Krystian Marek doznał porażki już w drugiej rundzie. Przegrał tam ze Stanisławem Sadowskim. Ostatecznie w kategorii OPEN zwyciężył Paweł Brylak, reprezentujący Sokoła Serock, a w kategorii OPEN Kobiet triumfowała Katarzyna Trochimiuk ze Spójni Warszawa. Poniżej wyniki oraz klasyfikacje turnieju.

Klasy 1-3

1. Natalia Żochowska (1 miejsce wśród dziewcząt)

2. Daniel Żochowski

3. Bartosz Kozłowski

4. Ignacy Abramowicz

5. Magdalena Nałęcz (2 miejsce wśród dziewcząt)

6. Szymon Rolewicz

7. Julian Nowakowski

Klasy 4-6

1. Jacek Mitas

2. Mateusz Sakowicz

3. Szymon Kozłowski

4. Łukasz Sakowicz

5-6. Kamil Skwierczyński

5-6. Karol Pyrcak

7-8. Maciej Łój

7-8. Jakub Rolewicz

9-12. Aleksander Abramowicz

9-12. Łukasz Leśniak

9-12. Wiktoria Żochowska (1 miejsce wśród dziewcząt)

9-12. Mikołaj Zakolski

Szkoły gimnazjalne

1. Jan Adamiak

2. Katarzyna Trochimiuk (1 miejsce wśród dziewcząt)

3. Seweryn Antosiewicz

4. Michał Pyrcak

5. Michał Warszawakurek

6. Andrzej Leśniak

7. Jakub Nowakowski

Powyżej 40 lat

1. Wojciech Stańczuk

2. Jacek Adamiak

3. Tomasz Chrabski

4. Andrzej Kadłubowski

5-6. Janusz Wysocki

5-6. Włodzimierz Brylak

7-8. Mariusz Nałęcz

7-8. Andrzej Przybysz

9-12. Piotr Lech

9-12. Marek Koźmiński

9-12. Tomasz Pyrcak

9-12. Maciej Żytkiewicz

13-16. Piotr Fronczak

13-16. Krzysztof Leśniak

13-16. Mariusz Mówiński

13-16. Stanisław Sadowski

17-24. Leon Więckowski

17-24. Saturnin Szczepański

17-24. Tomasz Rolewicz

17-24. Marek Bednarek

17-24. Robert Abramowicz

17-24. Krzysztof Matejko

17-24. Beata Kowalska

17-24. Tomasz Sakowicz

OPEN Kobiety

1. Katarzyna Trochimiuk

2. Sandra Wyszpolska

Klasyfikacja OPEN Kobiet

1. Katarzyna Trochimiuk 30+30+30=90pkt.

2. Sandra Wyszpolska 28+28+28=94pkt.

3. Anna Nowalska 24+26=50pkt.

4. Lidia Walecka 26+24=50pkt.

5. Agnieszka Kaca – 20pkt.

6. Elżbieta Kowalec – 20pkt.

6. Renata Wajs – 20pkt.

OPEN

1. Paweł Brylak

2. Jan Adamiak

3. Wojciech Stańczuk

4. Krystian Marek

5-6. Krzysztof Ruszczyński

5-6. Włodzimierz Brylak

7-8. Janusz Wysocki

7-8. Tomasz Chrabski

9-12. Andrzej Kadłubowski

9-12. Stanisław Sadowski

9-12. Katarzyna Trochimiuk

9-12. Jacek Adamiak

13-16. Seweryn Antosiewicz

13-16. Andrzej Przybysz

13-16. Tomasz Pyrcak

13-16. Marek Słodkowski

17-24. Michał Kruczek

17-24. Mariusz Nałęcz

17-24. Michał Sztolsztener

17-24. Kamil Skwierczyński

17-24. Piotr Lech

17-24. Paweł Ciepłota

17-24. Jacek Mitas

17-24. Robert Kopka

25-26. Mariusz Mówiński

25-26. Mateusz Sakowicz

Klasyfikacja OPEN

1. Krystian Marek – 30+30+24=84pkt.

2. Paweł Brylak – 24+20+30=74pkt.

3. Krzysztof Ruszczyński – 18+28+20=66pkt.

4. Katarzyna Trochimiuk – 26+15+15=56pkt.

5. Andrzej Kadłubowski – 20+18+15=53pkt.

6. Wojciech Stańczuk – 18+26=44pkt.

7. Włodzimierz Brylak – 24+20=44pkt.

8. Andrzej Przybysz – 15+15+12=42pkt.

8. Marek Słodkowski – 15+15+12=42pkt.

10. Tomasz Chrabski – 20+18=38pkt.

11. Kamil Skwarczyński – 10+10+10=30pkt.

11. Paweł Ciepłota – 10+10+10=30pkt.

11. Michał Sztolsztener – 10+10+10=30pkt.

14. Artur Kasprzak – 28pkt.

15. Stanisław Sadowski – 12+15=27pkt.

16. Mariusz Mówiński – 10+12+5=27pkt.

17. Marek Malita – 26pkt.

18. Robert Kopka – 15+10=25pkt.

19. Piotr Fronczak – 15+10=25pkt.

20. Seweryn Antosiewicz – 12=12=24pkt.

21. Michał Kruczek – 12+10=22pkt.

22. Łukasz Majkowski – 10+10=20pkt.

23. Jacek Dzięgielewski – 20pkt.

24. Adam Skibniewski – 18pkt.

25. Sebastian Fronczak – 12+5=17pkt.

26. Jacek Adamiak – 15pkt.

27. Maciej Pieńkosz – 15pkt.

28. Tomasz Pyrcak – 12pkt

29. Damian Brylak – 12pkt.

30. Paweł Życki – 12pkt.

30. Marek Koźmiński – 12pkt.

32. Mariusz Nałęcz – 10pkt.

32. Piotr Lech – 10pkt.

32. Jacek Mitas – 10pkt.

35. Saturnin Szczepański – 10pkt.

35. Mateusz Skibniewski – 10pkt.

35. Robert Pędziak – 10pkt.

35. Emil Skwierczyński – 10pkt.

35. Andrzej Walecki – 10pkt.

35. Jacek Bednarek – 10pkt.

41. Mateusz Sakowicz – 5pkt.

42. Tomasz Wajs – 5pkt.