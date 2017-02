Legion Legionowo. „Młodzi” pokonali Legię

Po sobotnim udanym spotkaniu w Chynowie, w niedzielę Legion Legionowo podejmował przy Zakopiańskiej Legię Warszawa. Zawodnicy grający w U14 poszli za ciosem i drugi mecz z rzędu zakończyli zwycięstwem.

Podopieczni trenera Tomasza Matysiaka ani razu w tym spotkaniu nie przegrywali, co nie oznacza, że mecz miał jednostronny pojedynek. Każda kwarta to kilkupunktowe prowadzenie Legionu. Jednak punkcik do punkcika i przewaga gospodarzy powolutku rosła.

Wygrana 14 punktami

Legion po pierwszej połowie prowadził 34:25. Powiększał swoją przewagę mozolnie, ale skutecznie i przed ostatnią kwartą prowadził 49:35. 14-punktowa przewaga pozwoliła na lekkie rozluźnienie w szeregach gospodarzy w ostatnich dziesięciu minutach. Legionistom udało się tę część gry zremisować 11:11. Najwięcej punktów dla Legionu zdobył Marcin Murawski – 17.

KS Legion Legionowo – Legia Warszawa 60:46 (16:12, 18:13, 15:10, 11:11)

KS Legion Legionowo: Murawski – 17, Szewczyk – 12, J. Matysiak – 7, Głodkiewicz – 7, Żmijewski – 6, Sławiński – 6, Kobus – 2, Rozmus – 2, Litwiński – 1, Kujawa.