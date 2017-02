Rodríguez odejdzie z Realu?

Kolumbijski piłkarz James David Rodríguez Rubio jest obecnie zawodnikiem Realu Madryt i reprezentacji Kolumbii. Jest także królem strzelców Mistrzostw Świata w Brazylii. Ale najświeższe informacje wskazują na to, że jeśli chodzi o przynależność piłkarza do Realu, ten stan rzeczy może jeszcze ulec zmianie.

Tradycyjnie styczeń jest miesiącem okienek transferowych. Kolumbijczyk poinformował, że nie wyklucza odejścia z klubu, ponieważ ma kilka ofert z innych zespołów. Jak twierdzi, w Realu czuje się szczęśliwy, jednak chciałby po prostu grać więcej. Nie ma w sumie co się dziwić, ponieważ piłkarze ciężko pracują na swój sukces i ten sport jest naprawdę nieodłącznym elementem ich życia. A jak wiadomo, sport uzależnia. Jeśli ktoś osiąga sukcesy to zwykle chce rozwijać się dalej.

Rodríguez trafił do klubu po mundialu 2014, gdy wywalczył wspomnianą wcześniej koronę króla strzelców za sześć bramek, ale w ciągu ostatnich miesięcy coraz rzadziej można zobaczyć go w wyjściowej jedenastce. Nie wziął także udziału w zwycięskim meczu w Jokohamie przeciwko Kashima Antlers. Był to finał klubowych mistrzostw świata.

Jak sam piłkarz przyznaje, mimo radości ze zdobycia przez Królewskich kolejnego trofeum, czuł także rozgoryczenie z powodu swojej nieobecności w tym finale. Mimo chęci pozostania w klubie, Kolumbijczyk czuje, że nie wszystko układa się po jego myśli, więc musi rozważyć ewentualne odejście.

Kolumbijczyk przeszedł z AS Monaco do Realu Madryt podpisując kontrakt opiewający na 80 mln euro do 2020 roku. Jego debiutancki sezon w klubie można zaliczyć do naprawdę imponujących, ponieważ zdobył wtedy 17 bramek w 46 meczach. W kolejnych grał już mniej i trafił 8 goli w 32 spotkaniach. Jeśli chodzi o obecny sezon, udało mu się zdobyć dwa trafienia w przeciągu 16 spotkań, ale tylko w 9 z nich grał w podstawowym składzie. Zainteresowane Rodriguezem kluby to m.in. Paris Saint Germain, Manchester United i Chelsea Londyn. Więcej informacji na temat piłkarza umożliwi Ci odpowiednie pozycjonowanie stron w Twojej wyszukiwarce.