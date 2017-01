Młoda Liga Kobiet. Pierwszy mecz w nowym roku, pierwsza wygrana

Legionovia Legionowo powróciła do rozgrywek Młodej Ligi Kobiet. Tym razem podopieczne trenera Wojciecha Lalka wybrały się na północ Polski do Malborka na spotkanie z Atomem Treflem.

Mecz w dawnej stolicy państwa krzyżackiego nie przyniósł wielkich emocji. Tak jak w Legionowie, tak i w Malborku swoją moc pokazały legionowianki. Mimo że na spotkanie nie mogły pojechać dwie podstawowe zawodniczki drużyny – Barbara Zakościelna i Katarzyna Niderla – to i tak gładko pokonały swoje rywalki.

3:0 w Legionowie i 3:0 w Malborku

W pierwszy meczu obu tych drużyn Legionovia wygrywała w poszczególnych setach 25:18, 25:19, 25:19. Na wyjeździe „Lalki” w pierwszym secie rozbiły gospodarza spotkania do 11. Następne dwa sety punktowo były podobne do tych z Legionowa. Siatkarki z Mazowsza wygrały do 19 i 20. To już piąta wygrana legionowianek w tym sezonie. Teraz czas na zaległe spotkanie z 7. kolejki. Legionovia zmierzy się w nim w Legionowie z Pałacem Bydgoszcz.



Atom Trefl Malbork – Legionovia Legionowo 0:3 (11:25, 19:25, 20:25)

Legionovia Legionowo: Montowska, Bączyńska, Sobolewska, Kowalska, Alagierska, Pacak, Trzeciak (l), Maziopa (l), Omelaniuk, Pilatowicz, Salamonik, Skowron, Sochaczewska.