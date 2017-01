Siatkówka. Kiepski początek w Portugalii

Złe wieści nadciągnęły z zachodniego krańca Europy. W Portugalii w spotkaniu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata Juniorek, które odbędą się w tym roku w Meksyku, Polki przegrały z Belgijkami 1:3.

Podopieczne trenera Wiesława Popika, w którego składzie możemy znaleźć cztery zawodniczki LTS-u Legionovii Legionowo, źle zaczęły portugalski turniej. Pierwszy set to dramat, ponieważ od stanu 4:4, Belgijki rozbiły nasze zawodniczki, jakby na przeciwko siebie stały… co najmniej juniorki przeciwko młodziczkom. Set zakończył się wygraną rywalek 25:7.

Pozbierały się, ale…

… było je stać na wygranie tylko honorowej partii. Za nim do tego doszło, musiały przełknąć gorycz porażki w drugiej odsłonie pojedynku. Były blisko doprowadzenia do remisu, ale od stanu 19:19 to rywalki pokazały moc i wygrały 25:20. Dopiero w trzecim secie Polki wróciły do gry. Wygrały seta do 19 i wróciła nadzieja na odwrócenie losów spotkania. Niestety. Belgijski zespół okazał się bardziej zgrany i dojrzalszy, dlatego też zasłużenie wygrał czwartą odsłonę pojedynku 25:21 i całe spotkanie 3:1. Polki znajdują się w trudnej sytuacji, bo muszą dzisiaj pokonać Portugalię na jej własnym terenie. Belgia, po pokonaniu w piątek Portugalii, zwyciężyły grupę i zakwalifikowały się do drugiej rundy eliminacji. Te odbędą się w maju. Polki mają szansę na wyjście z grupy, ale muszą zająć drugie miejsce i być lepszym w setach od jednej drużyny z innych grup eliminacyjnych.

Polska – Belgia 1:3 (7:25, 20:25, 25:19, 21:25)

Polska: Fedusio (3), Rasińska (13), Murek (13), Grabka (4), Świrad (2), Różyńska (6), Stenzel (libero) oraz Zakościelna (1), Niderla, Wołodko, Żurawska i Łukasik (11).

Belgia: Van Avermaet (10), Coppin (11), Herbots (21), Flament (7), Coppens (8), D’Hondt (11), De