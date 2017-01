Siatkówka. Rozbiły gospodynie, awansowały!

Polskie juniorki, nie zrażone inauguracyjną przegraną z Belgią, odbiły sobie niepowodzenie z gospodarzem turnieju, Portugalią. Juniorki kadry Polski, w której składzie znajdują się cztery zawodniczki Legionovii Legionowo – Aleksandra Rasińska, Katarzyna Niderla, Barbara Zakościelna i Alicja Grabka – rozgromiły rywalki 3:0 i awansowały do drugiego etapu eliminacji!!!

Drużyna Wiesława Popika od początku spotkania była bardzo skoncentrowana. Ewentualna porażka eliminowała z kolejnego etapu eliminacji do meksykańskiego, juniorskiego, siatkarskiego mundialu. Polki zagrały bardzo dojrzale, były zdecydowanie lepsze i wygrały pierwszego seta 25:15.

Szybka wygrana w drugim secie i przypieczętowanie zwycięstwa

W drugiej odsłonie pojedynku polskie siatkarki jeszcze lepiej poczynały sobie na parkiecie. Kontrolowały zdecydowanie przebieg pojedynku i wygrały 25:14. Najbardziej zacięty był trzeci set, ale i on padł łupem biało-czerwonych. Choć początek należał do Portugalii to nasze reprezentantki mozolnie gromadziły punkty, by wyjść na prowadzenie 10:8, a następnie 19:16. Końcówka tej części gry, to zimna krew w poczynaniach Polek i wygrana 25:21. W ostatecznym rozrachunku wygrana dała drugie miejsce w grupie i awans do drugiego etapu rozgrywek. W maju polskie zawodniczki zmierzą się z ponownie z Belgią (trzeba wyciągnąć wnioski z przegranej), a także z Bułgarią i Niemcami.



Portugalia – Polska 0:3 (18:25, 14:25, 21:25)

Portugalia: Kobrock (6), Baptista (4), Gouveia (6), Ferreira (2), Monteiro (6), Kavalenka (12), Nora (L) oraz Vieria i Pereira.

Polska: Rasińska (9), Murek (17), Grabka (3), Łukasik (4), Świrad (3), Różyńska (4), Stenzel (L) oraz Zakościelna (1), Fedusio (4) i Wołodko.