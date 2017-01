Sportowe podsumowanie roku. Część 2. Piłkarska Legionovia i koszykarski Legion

Rok 2016 za nami. Czy był to udany rok dla sportowców z naszego powiatu? Co wydarzyło się ciekawego na boiskach, parkietach, trasach biegowych czy rowerowych, jak również na pływalniach i matach? Z wydarzeń na najwyższym sportowym szczeblu jak i wśród amatorów, którzy uczestniczą w wielu imprezach przygotowywanych przede wszystkim dla nich.

Legionovia KZB Legionowo

Na trzecim poziomie rozgrywek rywalizowali piłkarze Legionovii w 2 Lidze. Po obiecujących sparingach w Kołobrzegu na legionowskich piłkarzy spadł zimny prysznic. Podopieczni Ryszarda Wieczorka ulegli Kotwicy 0:1. Potem były punkty za walkowera z Okocimskim, który wycofał się z rozgrywek i… kolejny prysznic, jeszcze bardziej zimniejszy z czerwoną latarnią rozgrywek Nadwiślanem z Góry (0:2). Pierwszy punkt na boisku Novia zdobyła w meczu z Radomiakiem (1:1). Z Tarnobrzega piłkarze wrócili na tarczy. Porażka z Siarką była dziewiątą pod wodzą Wieczorka. Jednak od tego momentu przyszedł dobry okres gry legionowskich piłkarzy. Najpierw sensacyjnie Novia pokonała przy Parkowej lidera Stal Mielec 2:0. Piłkarze poszli zaciosem i kolejno pokonali: Wisłę Puławy na wyjeździe 2:0, 1:0 u siebie Olimpię Zambrów, GKS Tychy na Śląsku 2:1 i Polonię Bytom na legionowskiej „Maracanie” 1:0. Następnie, po fantastycznej serii, Legionovia zremisowała bezbramkowo z Puszczą Niepołomice. Po chwili zadyszki przyszła kolejna wygrana, a pokonanym na boisku w Legionowie w derbach Mazowsza został Znicz. 4:0! To był nokaut. Na tym nie koniec pogromów. Legionovia pokonała Stal ze Stalowej Woli na wyjeździe 5:0. W ostatnim spotkaniu na własnym terenie w sezonie 2015/2016 gospodarze zremisowali 0:0 z Rakowem Częstochowa. Sezon zakończył mecz z Błękitnymi w Stargardzie. Niestety przegrany 0:2. Legionovia ostatecznie zajęła 10 miejsce w rozgrywkach.

Zaczął Wieczorek, przyszedł Mirosław Jabłoński

Sezon 2016/2017 zaczął się przysłowiowym falstartem. Zawodnicy trenera Wieczorka polegli na inaugurację przy Parkowej Rozwojowi Katowice. Spadkowicz z 1 Ligi był bezlitosny – 0:3. W następnej kolejce Legionovia zdobyła punkt z Błękitnymi. Na pierwsze zwycięstwo kibice legionowskiego zespołu musieli czekać do trzeciej kolejki gdy rozgromili Olimpię 4:0, po hat-tricku Arkadiusza Ciacha. W połowie listopada nieoczekiwanie zespół opuścił trener Wieczorek, który… tego samego dnia znalazł zatrudnienie w Kotwicy Kołobrzeg… Na jego miejsce pojawił się znany piłkarski trener Mirosław Jabłoński, mający bogate szkoleniowe CV. Zdążył poprowadzić Novię do zwycięstwa nad Rozwojem Katowice w spotkaniu wyjazdowym. Na własnym stadionie jego drużyna zdobyła punkt z Błękitnymi, kończąc rozgrywki przed przerwą zimową na 8 miejscu.

Legion Legionowo

Koszykarze Legionu Legionowo sezon 2015/2016 zakończyli jednopunktowym zwycięstwem z GLKS-em Nadarzyn. Podopieczni Przemysława Raczyka zagrali przeciętny sezon i odgrażali się, że w kolejnym będą się liczyć w walce o awans do 2 Ligi. Zapewne wpływ na to miało zamknięcie hali w szkole, o czym mówił w wywiadzie dla Powiatowej prezes klubu Tomasz Matysiak: Problem z halą to nasza największa bolączka od lat. Ciężko jest o sukces, kiedy w środku sezonu zostajemy odcięci od treningów na prawie miesiąc. Tułamy się po innych mniejszych obiektach, ale to nie jest rozwiązanie i nie pozwala na solidne przygotowanie do kolejnych spotkań. Rozwiązaniem było by np. branie pod uwagę naszych terminarzy przy ustalaniu imprez na hali przy Zakopiańskiej. Pewnie niektóre z nich dałoby się przenieść na inne obiekty. My nie mamy alternatywy, warunki do treningu i rozgrywania spotkań spełniają jedynie hala przy SP1 oraz Arena Legionowo. Arena jest oblegana przez drużyny ekstraklasowe, nam zostaje „jedynka”. Póki co hala wystarczająca w 100% , ale musi być dostępna dla drużyny, a nie zamykana na miesiąc.

Dobra pierwsza runda w rozgrywkach 2016/2017

Początek sezonu to nieoczekiwana przegrana z Nadarzynem. Następnie Legion zmierzył się z rezerwami Legii Warszawa. Po świetnym spotkaniu legionowianie wygrali 98:67. Potem przyszedł czas na wyjazdową wygraną z MUKS-em Piaseczno 65:57. Niestety kolejne spotkanie na własnym parkiecie Legion przegrał. Miał wygraną na wyciągnięcie ręki, ale o przegranej zadecydowała ostatnia kwarta. Zdecydowanie lepsi w niej był zespół KS Pułaski Warka, który wygrał ostatecznie 81:74. Koszykarze Legionu nie mieli problemów z kolejnym przeciwnikiem. Na wyjeździe pokonali jedną z najsłabszych drużyn ligi UKS Dziewiątkę PWSIP Łomża 112:56. Kolejny mecz nie dość, że był najlepszym w wykonaniu legionowskich koszykarzy, to jeszcze dał wygraną 76:54 nad liderem Hutnikiem Warszawa! Passa trwała nadal, bo Legion wygrał kolejną potyczkę z Nadarzynem na wyjeździe 76:71. Sposobu na legionowian nie znaleźli sąsiedzi zza miedzy NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki. Legion pewnie zwyciężył 96:72. To nie koniec zwycięstw w 2016 roku! KS Legion Legionowo zdecydowanie pokonał MUKS Piaseczno 92:77. Na koniec roku przyszła zadyszka. A to tylko dlatego, że rezerwy Legii wzmocniły się zawodnikami pierwszoligowymi. W Warszawie na zakończenie roku Legion uległ rywalowi ze stolicy 56:72.

W następnej części rocznego posumowania zobaczymy co działo się w LTS Legionovii Legionowo w ligach młodzieżowych oraz zajrzymy na ligowe parkiety młodych zespołów Legionu Legionowo i Basketu Legionowo. W czwartej części zaprezentujemy to co działo się w Lotosie Jabłonna, Delfinie Legionowo i Fali Nieporęt oraz na trasach biegowych.