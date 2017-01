Sportowe podsumowanie roku. Część 3. LTS z medalami, co u młodych koszykarzy i… koszykarek?

Rok 2016 za nami. Czy był to udany rok dla sportowców z naszego powiatu? Co wydarzyło się ciekawego na boiskach, parkietach, trasach biegowych czy rowerowych, jak również na pływalniach i matach? Z wydarzeń na najwyższym sportowym szczeblu jak i wśród amatorów, którzy uczestniczą w wielu imprezach przygotowywanych przede wszystkim dla nich.

LTS Legionovia Legionowo

To był bardzo udany rok dla młodzieżowych drużyn legionowskiego klubu. Na pewno dla juniorek i kadetek, które obroniły tytuły mistrzowskie w rozgrywkach młodzieżowych.

Juniorki

W rok 2016 juniorki, trenowane przez znakomitego szkoleniowca, jakim jest pan Wojciech Lalek, weszły z czternastoma zwycięskimi spotkaniami. Trzeba zaznaczyć, że juniorki nie przegrały meczu, tracąc zaledwie cztery sety. Dobrze rokowało to przed Mistrzostwami Mazowsza. Prócz legionowskich zespołów w mistrzostwach (grał też drugi zespół LTS-u), które odbyły się w Legionowie wzięły udział następujące drużyny – ESPES Sparta Warszawa, UMKS MOS Wola Warszawa, UKS Ósemka Siedlce i MUKS Volley Płock. Grano systemem „każdy z każdym”. „Lalki” nie dały szans rywalkom, zajmując najwyższy stopień podium. Kadetki grały również na wysokim poziomie, zajmując trzecią lokatę. Dało to przepustkę do ćwierćfinałów MP, które również odbyły się w Legionowie, ale tym razem w Arenie. Ten etap rozgrywek pokazał, że LTS na tym etapie rozgrywek nie ma sobie równych. Porównując finały Mazowsza z ćwierćfinałami Mistrzostw Polski można śmiało powiedzieć, że te pierwsze były znacznie mocniejsze. Legionowskie siatkarki wygrały pewnie 3 gry, nie tracąc seta. Półfinał imprezy odbył się w… Legionowie. Tym razem rywalki zawiesiły poprzeczkę wyżej. LTS wygrał trzy spotkania, a w najbardziej zaciętym, pokonał Pałac Bydgoszcz 3:2, w tym tie-breaka do 3. Luboń. To tu odbył się finałowy turniej w tej kategorii wiekowej. Tu żaden mecz nie będzie łatwy, każdy chce bić mistrza – krótko podsumował pierwsze spotkanie trener legionowskich siatkarek Wojciech Lalek, wygrane przez legionowianki 3:0 z UKS ZSMS Poznań. A potem? „Lalki” dotarły do półfinału, w którym przegrywały już 0:2 z Pałacem Bydgoszcz. Zebrały swoje siły, pokazały najlepsze swoje umiejętności i wygrały spotkanie 3:2! W finale rozbiły malborczanki 3:0 i mogły się cieszyć z obrony mistrzostwa.

Po wakacyjnej przerwie dziewczęta przystąpiły do rozgrywek ligowych. Tym razem zawodniczki trenera Lalka, znalazły przeciwnika, z którym nie zdołały wywalczyć zwycięstwa. Tą drużyną był ESPES Sparta Warszawa. LTS zajął jednak i tak pierwszą lokatę. Teraz spokojnie trenuje i czeka na zbliżające się Mistrzostwa Mazowsza. Ale to już 2017 rok. Czy klub zapisze się w historii juniorskiej siatkówki trzecim kolejnym triumfem w tej kategorii wiekowej?

Kadetki

Podopieczne Dawida Michora od początku sezonu pokazywały, że ich gra jest na wysokim poziomie. Na tyle wysokim, że wygrały II Ligę Juniorek, pokonały też zespoły z I Ligi: Atenę Warszawa czy GLKS Nadarzyn. Nie dały się również pokonać drużynie z Płocka. Dzięki temu, obok juniorek trenowanych przez Wojciecha Lalka, w finałach mazowieckich wystąpiły również popularne „Michorki”. W nich zajęły 3 trzecią lokatę. Mogły zająć lokatę wyżej, ale w spotkaniu ze „Bandziorami” czyli spartankami ze stolicy, uległy po tie-breaku 2:3. Dla nich najważniejsze były zdecydowanie rozgrywki w kategorii kadetek. W Mistrzostwach Mazowsza, rozegranych w Legionowie, pewnie wygrały cztery pojedynki, nie tracąc seta. W ćwierćfinałach w Ostrowcu Świętokrzyskim, legionowianki w czterech grach straciły zaledwie seta i mogły myśleć już o kolejnym etapie rozgrywek. Półfinały zostały rozegrane na własnym terenie. Tu „Michorki” dopiero w ostatnim spotkaniu musiały wznieść się na wyżyny swoich możliwości i po pięciosetowym pojedynku pokonały Pałac Bydgoszcz 3:2. Na finał kadetki wybrały się do Tomaszowa Lubelskiego. Żeby pokazać w nich swą wyższość, nie wystarczyły łatwe wygrane. Były dreszczowce z MKS-em Dąbrową Górniczą czy z Developresem Rzeszów, wygrane po 3:2. Łatwiej było w półfinale, gdzie pokonały Pałac Bydgoszcz 3:0. W wielkim finale z Impelem Wrocław legionowianki pokazały klasę. W pierwszym secie rozbiły rywalki do 7. Dwa kolejne sety były na pewno trudniejsze do wygrania, ale to legionowianki je wygrały i mogły się cieszyć z obrony trofeum!

Po wakacjach nie było już tak dobrze. Zmiany kadrowe, które nastąpiły, wpłynęły na pewno na grę zawodniczek, ale do grudnia zespół wrócił na właściwe tory. Nadal ma szansę wystąpić w rozgrywkach juniorek w finale Mistrzostw Mazowsza. W swojej kategorii wiekowej rozgrywki w fazie zasadniczej zakończył na pierwszym miejscu, ale zanotował dwie przegrane. Z MKS-em MOS Wola Warszawa i ESPES-em Sparta Warszawa. Liczymy, że zespół na mazowieckie mistrzostwa będzie perfekcyjnie przygotowany i będziemy mogli oglądać „Michorki” kroczące wielkimi krokami w obronie kolejnego mistrzostwa.

Legion Legionowo

W sezonie 2015/2016 Legion reprezentowały zespoły U11, U13, U14 i juniorzy. Z czterech drużyn największą furorę zrobił najmłodszy rocznik. Podopieczni trenera Roberta Sitka (U11). Przez rozgrywki grupowe przeszli jak burza, by po dwóch wygranych z Komorowem II znaleźć się w najlepszej trójce na Mazowszu. Zwycięski marsz zakończył się na pierwszym zespole Komorowa. Przeciwnicy to jedna z najlepszych drużyn w naszym kraju w tej kategorii wiekowej. Dwa spotkania z renomowanym rywalem zakończyły się porażkami 36:63 i 27:57. Z kolejną drużyną, z którą walczyli młodzi koszykarze Legionu była Polonia Warszawa. W spotkaniu w Legionowie długo prowadzili gospodarze, ale swoje szanse zaprzepaścili w końcówce. Przegrali zaledwie punktem 70:71. Na wyjeździe również „Czarne Koszule” okazały się lepsze, wygrywając 76:52. Legion jednak cieszył się z brązowego medalu na Mazowszu!

Do kolejnych rozgrywek w sezonie 2016/2017 zgłoszono drużyny U14, U15 oraz zespół juniorski U20. Do końca grudnia drużyny trenera Tomasza Matysiaka (U14 i juniorzy) zajmowali odpowiednio 4 w Grupie B PK i 6 miejsce. Zespół trenera Przemysława Raczyka (U15) uplasował się na 7 pozycji.

Legionowskie Stowarzyszenie Koszykówki „Basket”

Na koszykarskiej mapie Mazowsza znalazł się nowy klub Basket z Legionowa, który do rozgrywek w sezonie 2016/2017 zgłosił dwie drużyny. Chłopcy z U12 pod opieką byłego trenera Legionu Roberta Sitka (część zawodników przeszła do Basketu z Legionu) radzą sobie bardzo dobrze. W czterech spotkaniach zaznali jednej porażki. Drugą drużyną jest ekipa dziewcząt, biorąca udział w rozgrywkach U12K. Debiutancki sezon pod okiem trenerki Ireny Koper nie idzie po ich myśli. Jednak inne drużyny mają już obycie na ligowych parkietach, a legionowskie dziewczęta w tym sezonie zbierają doświadczenie i z meczu na mecz prezentują się zdecydowanie lepiej.