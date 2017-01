Dziś ok. godz. 8:30 strażacy zostali wezwani do zabezpieczenia ul. Zegrzyńskiej. Doszło tam do rozszczelnienia rury, a wyciekająca z niej woda zamarza na jezdni i chodniku.



W wyniku rozszczelnienia rury przy Zegrzyńskiej w Jabłonnie na jezdni i chodniku przy skrzyżowaniu z ul. Królewską powstała duża kałuża. Z powodu mrozu woda szybko zamarza. Stanowi to duże zagrożenie w ruchu. Aby nie doszło do kolizji czy wypadku, strażacy zablokowali prawy pas ruchu w kierunku kościoła w Jabłonnie.