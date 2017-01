Jabłonna. Fatalna pomyłka. Krajewski i jego wnioski i interpelacje

W ostatnim czasie jeden z lokalnych portali internetowych donosił, że radny Paweł Krajewski nie złożył żadnego wniosku ani interpelacji przez dwa lata sprawowania przez niego publicznej funkcji. Z informacji, do których dotarliśmy, wynika coś zupełnie innego.

Już podczas grudniowej sesji zapytaliśmy radnego Pawła Krajewskiego, czy doniesienia portalu internetowego na temat jego bierności są prawdziwe. Okazuje się, że tytuł „Radny przez 2 lata nie napisał żadnego pisma” mówi nieprawdę. Jak wyjaśnia Krajewski, pisma, które wysyłał wraz z Mariuszem Grzybkiem zawierają wiele wniosków do budżetu 2016 i 2017 i nie tylko.

Wnioski do budżetu 2016

10 sierpnia 2015 r. Paweł Krajewski wraz z Mariuszem Grzybkiem złożyli wnioski do budżetu Gminy Jabłonna na 2016 r. W piśmie tym znajdują się: 4 wnioski dotyczące wodociągów i kanalizacji, 5 wniosków dotyczących oświetlenia, 7 wniosków dotyczących infrastruktury, dróg, komunikacji i bezpieczeństwa – co stanowi łącznie 16 wniosków. Oddzielną kategorię w piśmie stanowią wnioski dotyczące edukacji, rekreacji, komunikacji i terenów zielonych. Jest ich łącznie 7. Można wśród nich wymienić: realizację programu lato i zima w mieście w szkołach, koordynowane przez Urząd Gminy Jabłonna i utworzenie siłowni pod chmurką z ławkami, mini placem zabaw, zagospodarowaniem terenu i ławkami (na istniejącym terenie gminnym działki 1248, 1245 w Chotomowie).

Wnioski do budżetu 2017

Radni Krajewski i Grzybek wnioski do budżetu na 2017 r. złożyli natomiast 14 września 2016 r. W piśmie znajdują się: 4 wnioski dotyczące wodociągów i kanalizacji, 5 wniosków dotyczących oświetlenia i 7 wniosków dotyczących infrastruktury, dróg, komunikacji i bezpieczeństwa. Dodatkowo złożono siedem wniosków dotyczących edukacji, rekreacji, komunikacji i terenów zielonych. Wnioski z ostatniej wymienionej dziedziny to np. rozbudowa szkoły (CEKS) i budowa hali sportowej, boiska sztucznego w ramach CEKS oraz montaż pojemników na śmieci wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych na terenie najbardziej zaludnionych obszarów gminy oraz przy obiektach użyteczności publicznej. Wiele wniosków powtórzyło się z poprzedniego roku z powodu ich niezrealizowania.

Inne pisma

Dodatkowo radny Krajewski wraz z radnym Mariuszem Grzybkiem i radnymi powiatowymi Grzegorzem Kubalskim i Zbigniewem Garbaczewskim w dniu 14 września 2016 r. złożyli pismo do Starostwa Powiatowego w Legionowie (do wiadomości Wójta Gminy Jabłonna) w sprawie połączenia ul. Parkowej z ul. Chotomowską, przejęcie tej drogi przez powiat i rozpoczęcie budowy w 2017 r. wraz z ciągiem pieszo-rowerowym wykonanym z powierzchni bitumicznej. W dniu 11.12. 2016 r. radny Paweł Krajewski wraz z radnymi: Mariuszem Grzybkiem, Wojciechem Nowosińskim i Tomaszem Wodzyńskim złożyli pismo do wójta i przewodniczącego w sprawie systemu rejestrującego przejazd na czerwonym świetle w Jabłonnie na Rondzie Biskupów Płockich -S – 1. 16 grudnia 2016 r. radni Krajewski i Grzybek wystosowali do Urzędu Gminy zapytanie dotyczące zasobów gminnych tj. działek i budynków.