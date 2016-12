Legionowo. 30-latek pobił dwóch mężczyzn – potem znieważył policjantów. Grozi mu 10 lat więzienia

30-letni Maciej G. najbliższe 10 lat może spędzić w więzieniu. To efekt jego napaści na dwóch mężczyzn jaka miała miejsce przy ul. Sobieskiego w Legionowie.

W pierwszy dzień świat 30-letni Maciej G. na ul. Sobieskiego w Legionowie zaatakował dwóch mężczyzn w wieku 20 i 21 lat. Pokrzywdzeni otrzymali ciosy szklaną butelką, byli bici po głowie i kopani. Na miejsce wezwano policję ale napastnik zdążył oddalić się z miejsca zdarzenia.

Obaj 20-latkowie zostali zabrani do szpitala. Jeden z nich po opatrzeniu wrócił do domu, drugi przeszedł poważne operacje i jego stan wymaga dłuższej hospitalizacji.

Śledczy szybko ustalili sprawcę

Dzięki zeznaniom pokrzywdzonych i świadków udało się szybko stworzyć rysopis napastnika. Policjanci z zespołu patrolowo-interwencyjnego szybko zatrzymali 30-letniego Macieja G. Mężczyzna był znany policjantom z uwagi na wcześniej popełniane przestępstwa. Podczas zatrzymania Maciej G. był agresywny. Wyzywał policjantów, stawiał czynny opór podczas wsadzania do radiowozu. Ostatecznie funkcjonariusze dokonali zatrzymania a po przebadaniu Macieja G. okazało się, że jest on pod wpływem alkoholu i ma 1,4 promila alkoholu w organizmie. – Mężczyzna od prokuratora usłyszał już zarzuty za naruszenie czynności narządu ciała powyżej siedmiu dni u jednego z pokrzywdzonych i poniżej u drugiego, wywieranie przemocą wpływu na działania funkcjonariuszy oraz znieważenie ich. Sąd na wniosek policjantów i prokuratury zastosował wobec Macieja G. tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.– podała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Legionowie.