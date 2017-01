Legionowo. Na os. Młodych powstanie galeria handlowa lub supermarket?

Zdaje się, że u zbiegu ulic Olszankowej i Suwalnej na osiedlu Młodych w Legionowie powstanie kolejny wielkopowierzchniowy obiekt handlowo-usługowy. Jaki to będzie sklep, czas pokaże.

„Biedronka”, czy „Netto”?

O tym, że pod wspomnianym adresem szykuje się kolejne legionowskie centrum handlowe, może świadczyć ostatnio (27 kwietnia br.) uchwalony przez legionowskich radnych nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla tych konkretnych rejonów miasta. Nowe przepisy przestrzenne dopuszczają bowiem tam lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² z maksymalnie 4 kondygnacjami nadziemnymi. Jakiego rodzaju będzie to wielkopowierzchniowy obiekt, w tym momencie jeszcze nie wiadomo. Wiadomo tylko, że podczas całej procedury planistycznej, odnośnie tego wskazanego powyżej adresu i jego finalnego przeznaczenia, zgłoszonych zostało raptem kilka uwag. Autorem jednej z nich, aczkolwiek przez władze miasta nie uwzględnionej, była rodzima spółka „BSD” zarejestrowana przy ulicy Józefa Piłsudskiego 15 w Legionowie. Firma ta zresztą w nie tak odległej przeszłości pobudowała 2 inne obiekty handlowo-usługowe w mieście. Pierwszy z nich powstał przy ulicy Władysława Reymonta 15a w Legionowie, w którym znajduje się „Biedronka”. Drugim obiektem handlowym wzniesionym przez tę legionowską spółkę jest mieszczące się vis a vis targowiska miejskiego, u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Zygmunta Krasińskiego w Legionowie. Od kilku miesięcy działa tam inna popularna w kraju sieć handlowa „Netto”.

Nie dla domków

Nowo podjęty mpzp dla tych legionowskich północnych terenów łącznie obejmuje ok. 42 ha. W zasięgu jego oddziaływania znajdują się tereny produkcyjne mieszczące się pomiędzy ulicami Suwalną, Jana Pawła I i Olszankową. Dominującym sposobem zagospodarowania całego tego terenu jest zabudowa produkcyjna i usługowa. Znajdują się tu m. in. zakłady produkujące beton, sprzęt spadochronowy i lotniczy, składy i magazyny gruzu, kruszyw, opału oraz złomu, a także serwis opon ciężarowych. Mieści się tu również stacja uzdatniania wody „Łajski” oraz ciepłownia „PEC Legionowo”. Plan obowiązujący w tym rejonie miasta od 2001r. na wniosek starosty legionowskiego z 2014r., radni ostatecznie zmienili 27 kwietnia br. – W planie z 2001r. wyznaczono tereny przemysłowe, infrastruktury technicznej, usług technicznych wraz z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Z uwagi na fakt, iż znaczna część miasta Legionowo przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową, jest to jedyny obszar, na którym można lokalizować usługi uciążliwe oraz przemysł. W celu uniknięcia konfliktu przestrzennego pomiędzy zabudową mieszkaniową a uciążliwościami, jakie niesie ze sobą przemysł, należało wykluczyć możliwość lokalizowania w obszarach produkcyjnych, usług technicznych nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne – czytamy w uzasadnieniu do ostatnio podjętej uchwały.

FOTO: Zdaje się, że u zbiegu ulic Olszankowej i Suwalnej na osiedlu Młodych w Legionowie powstanie kolejny wielkopowierzchniowy obiekt (fot. GP/KG)