Kogo dotknie reforma oświaty? W Legionowie zagrożonych nawet 68 etatów nauczycieli

W związku z reformą edukacji od września rozpocznie się wygaszanie gimnazjów. Z początkiem nowego roku szkolnego obecni uczniowie VI klasy szkoły podstawowej rozpoczną naukę w VII klasie podstawówki. Ostatni rocznik gimnazjalistów opuści szkoły w 2019 roku. W związku ze zmianami w Legionowie zagrożonych może być nawet 68 etatów nauczycielskich.

Struktura szkolnictwa powróci do tej obowiązującej od lat 60-tych, a wygaszonej w 2000 roku. Będzie to 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnia branżowa szkoła I stopnia, 3-letnia szkoła specjalna przysposabiającą do pracy, 2-letnia branżową szkołę II stopnia oraz szkoła policealna.

Szybkie wprowadzenie reformy nie dało czasu na konsultacje społeczne i narodziło wiele pytań dotyczących zarówno przyszłego funkcjonowania szkół w całej Polsce, jak i zatrudnienia nauczycieli. Przybliżmy więc to, co na tę chwilę wiadomo odnośnie zmian, jakie pojawią się w Legionowie.

Zmiany w szkołach

Wszystkie gimnazja prowadzone przez Gminę Legionowo funkcjonują w zespołach szkół. Te placówki, które złożone są ze szkoły podstawowej i gimnazjum (Zespół Szkół nr 1 przy Zakopiańskiej, Zespół Szkół nr 3 przy Broniewskiego i Zespół Szkół na Piaskach), staną się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnimi szkołami podstawowymi, w których do 31 sierpnia 2019 r. będą prowadzone klasy dotychczasowych gimnazjów. Zespoły szkolno-przedszkolne złożone z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum (Zespół Szkolno-Przedszkolny przy Jana Pawła I, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przy Jagiellońskiej) pozostaną dalej zespołami szkolno-przedszkolnymi złożonymi z przedszkoli i ośmioletnich szkół podstawowych, w których aż do końca wygaszania będą prowadzone klasy gimnazjalne. W przypadku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Królowej Jadwigi, złożonego z gimnazjum i liceum, planowane jest włączenie Gimnazjum nr 2 do II Liceum Ogólnokształcącego, które funkcjonować tam będzie aż do końca wygaszania. Jedyna samodzielna Szkoła Podstawowa nr 7 stanie się od 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową. Tutaj jednak najstarsi uczniowie, z klas VII i VIII, lekcje odbywać będą w sąsiadującej szkole, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. Powodem takiego rozdzielenia jest lepsze wyposażenie liceum do nauczania takich przedmiotów jak fizyka, geografia czy chemia. – Będzie to rozwiązanie przejściowe – dodaje Tamara Mytkowska, Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Legionowo.

Obwody szkół

– Obwody klas gimnazjalnych od 1 września 2017 r. pozostają bez zmian. Natomiast biorąc pod uwagę skrócony, bo ośmioletni, cykl kształcenia w szkołach podstawowych oraz nowe inwestycje mieszkaniowe planowana jest zmiana obwodów 3 szkół podstawowych – informuje Mytkowska. Na chwilę obecną wiemy, że zmiany dotkną mieszkańców os. Batorego. O modyfikacjach tych będziemy Państwa informować na bieżąco.

Koszty

Choć do zmian pozostało niewiele czasu, nadal koszty reformy nie zostały oszacowane. W tym roku na pewno Gmina Legionowo będzie musiała zabezpieczyć dodatkowe środki na funkcjonowanie oddziałów klas VII. Zmiany w strukturze zatrudnienia to kolejny wydatek, którego wartość miasto pozna, gdy dyrektorzy szkół złożą arkusze organizacyjne.

Zatrudnienie nauczycieli

Ratusz kalkuluje, że po zakończeniu funkcjonowania gimnazjów (w roku 2019) liczba etatów nauczycielskich w szkołach prowadzonych przez gminę może zmniejszyć się o 68. – Ze względu na różnorodne rozwiązania dot. zatrudniania nauczycieli w okresie przejściowym liczba ta może odbiegać od rzeczywistości – dodaje Tamara Mytkowska.

Spotkania informacyjne

W dwóch szkołach w najbliższych dniach odbędą się spotkania informacyjne. Zebranie dla rodziców uczniów klas VI ze Szkoły Podstawowej nr 7 zaplanowano na środę, 25 stycznia, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Królowej Jadwigi 11. Dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej, zamieszkujących obszar os. Batorego, spotkanie zaplanowano na 30 stycznia (poniedziałek) w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego. – W pozostałych szkołach spotkania nie są planowane ze względu na fakt, że nauczyciele ani uczniowie nie odczują żadnych zmian – informuje Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Legionowo.

/der/