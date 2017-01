Królewska dwójka stawia na rozwój. Już w marcu egzamin Cambridge English First

Jak przystało na szkołę z ambicjami, „Królewska Dwójka” po raz kolejny ma zaszczyt i przyjemność zaprosić swoich uczniów do udziału w międzynarodowym egzaminie Cambridge English First (FCE). Jest on organizowany we współpracy z University of Cambridge ESOL Examinations i odbędzie się w siedzibie szkoły już w marcu 2017 r.

Egzamin FCE jest najbardziej popularnym i najczęściej zdawanym międzynarodowym egzaminem przeprowadzanym przez Cambridge ESOL Examinations. Jest on akceptowany przez 20.000 pracodawców i uniwersytetów na całym świecie. W Polsce FCE jest respektowany przez wiele międzynarodowych koncernów: Reckitt Benckiser, Avon Cosmetics, Cadbury Wedel, Carlsberg Okocim SA, Coca-Cola Beverages, KPMG Polska, Lufthansa System, Roche Poland oraz wiele wyższych uczelni: Akademia Sztuk Pięknych, Collegium Civitas, Koźmiński International Business School, Politechnika Warszawska. Posiadanie certyfikatu Cambridge English znacznie zwiększa szansę kandydata na rynku pracy oraz pomaga w dostaniu się na wymarzoną uczelnię.

Przeprowadzenie egzaminu będzie poprzedzał pre-testing FCE, który odbędzie się w naszej szkole 3 lutego 2017r. Egzamin sprawdzą nauczyciele „Królewskiej Dwójki”, którzy w ubiegłym roku uzyskali uprawnienia egzaminatorów międzynarodowych.

To, że Królewska Dwójka stawia na rozwój językowy uczniów świadczy także jej oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018. Wszystkie planowane klasy pierwsze II Liceum Ogólnokształcącego mają język angielski na poziomie rozszerzonym, zaś do wyboru jako drugi język są: niemiecki, rosyjski i francuski.

Dzień otwarty

Więcej informacji o pełnej ofercie edukacyjnej dla kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego będzie można uzyskać podczas spotkania w dniu 8.02.2017r. o godz. 18. 00 w siedzibie szkoły przy ul. Królowej Jadwigi 11.

Serdecznie zapraszamy!

Ewa Wiechowicz