Legionowo. 32-latek porwał i pobił swoją byłą dziewczynę. Kobieta trafiła do szpitala

32-letni Michał S. w noworoczną noc dotkliwie pobił swoją byłą partnerkę. Zanim to zrobił, na siłę wciągnął ją do auta i porwał ją do swojego domu. Kobieta z licznymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Karanego już w przeszłości damskiego boksera objęto policyjnym dozorem. Obecnie grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Damski bokser recydywista

– Był już Nowy Rok, kiedy o godz. 1.30 w Legionowie policjanci z zespołu patrolowo-interwencyjnego zatrzymali 32-letniego Michała S. Mężczyzna ten, najprawdopodobniej nie mogąc pogodzić się z odejściem od niego swojej byłej dziewczyny wciągnął ją do samochodu, wywiózł za miasto i tam groził pobiciem. Następnie zawiózł kobietę do swojego domu. Gdy ta chciała zadzwonić po taksówkę wyrwał jej telefon i uszkodził aparat. Chwilę potem dotkliwie pobił kobietę. Pokrzywdzona zdołała uciec z domu mężczyzny, a przypadkowy świadek wezwał pogotowie – relacjonuje przebieg tych tragicznych noworocznych zdarzeń podkom. Emilia Kuligowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Legionowie. Okazuje się, że już w przeszłości karany 32-letni Michał S., pod koniec 2015r. też pobił tą samą kobietę. Wówczas spowodował u niej nieco lżejsze obrażenia ciała.

Poważne zarzuty

Pobita w noworoczną noc (1 stycznia br.) kobieta trafiła do najbliższego szpitala, zaś jej będący pod wpływem alkoholu kat do policyjnej „wytrzeźwiałki”. Dopiero gdy wytrzeźwiał, śledczy postawili mu kilka zarzutów. – Zgromadzony materiał dowodowy w sprawie pozwolił na przedstawienie zarzutów spowodowania obrażeń ciała u byłej partnerki na okres powyżej 7 dni w Nowy Rok oraz pobicia w listopadzie zeszłego roku z obrażeniami poniżej 7 dni. Ponadto mężczyzna stanął pod zarzutem bezprawnego pozbawiania wolności oraz kierowania gróźb karalnych podczas tego zdarzenia i w zeszłym roku – informuje podkom. Emilia Kuligowska, rzeczniczka prasowa legionowskiej policji.

Policyjny dozór

32-letniego Michała S. do czasu procesu sądowego w powyższych sprawach objęto policyjnym dozorem. Za popełnione przestępstwa grozi mu obecnie kara do 5 lat więzienia.