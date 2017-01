Legionowo. Awaria urządzenia do pomiarów zapylenia przy ul. Zegrzyńskiej

Najprawdopodobniej nie będzie danych zapylenia z Legionowa z ostatnich trzech dób. W sobotę zepsuło się urządzenie monitorujące jakość powietrza w Legionowie.

Jak udało nam się ustalić w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, nie będzie możliwe uzyskanie danych zapylenia z Legionowa od godziny 18.00 w sobotę (7 stycznia 2017r.). Jak informują pracownicy WIOŚ, wtedy urządzenie pobierające próbki i analizujące skład powietrza uległo awarii. Dane przestały być przesyłane na serwer inspektoratu. Jak informuje Krystyna Baranowska z WIOŚ ostatnie dane, jakie spłynęły do inspektoratu to godzina 17 i wtedy stężenie PM 2,5 wyniosło w Legionowie 87 μg/m3, godzinę później stężenie pyłu zaczęło lawinowo rosnąć do 148 μg/m3.

Aktualnie trwają prace specjalistów, którzy mają naprawić uszkodzony sprzęt.

Z powodu przeciążenia uległy awarii serwery Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Aktualnie trwają prace nad przywróceniem wizualizacji wyników pomiarów jakości powietrza w Polsce. Dane najpierw zostaną udostępnione na stronie internetowej, później w aplikacji inspektoratu.