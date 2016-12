Legionowo. Budżet na rok 2017. W planach boiska, chodnik przy Strużańskiej i przebudowa dróg

Podczas wczorajszej (28 grudnia) sesji radni uchwalili budżet miasta na rok 2017. Zaplanowane dochody gminy wynieść mają 205 662 075 zł, na co przeznaczone zostaną te środki i jakie zaplanowano inwestycje w nadchodzącym roku?

Inwestycje w 2017 roku

Wśród najważniejszych inwestycji przewidziano przebudowę skrzyżowania Alei Róż i Alei Legionów, projekty i przebudowy ulic Sowińskiego, Leśnej, Sikorskiego, ulicy przy garażu wielopoziomowym, ulicy Husarskiej, Długiej, Obrońców Lwowa, Rycerskiej, Al. Róż, Prymasowskiej, Niklowej i Brzozowej.

Zaplanowano również wykonanie projektu budowy piątego budynku socjalnego, budowę boiska wielofunkcyjnego, wykonanie oświetlenia ulic Akacjowej i Gen. Dąbrowskiego i budowę boiska na os. Sobieskiego. Przy ulicy Strużańskiej powstanie chodnik dla pieszych. W planach jest także zagospodarowanie peronu na PKP Legionowo Piaski, montaż wind przy kładce, rozbudowa przejścia podziemnego przy stacji PKP Legionowo Przystanek.

Tak rozłożono przyszłoroczne wydatki miasta:

Oświata i rodzina

Największe wydatki zaplanowano na oświatę i wychowanie. Na ten cel wydzielono 70 951 513 zł, co stanowi 34,5% budżetu. Na drugim miejscu znalazły się wydatki na rodzinę, które wynieść mają 42 572 o49 zł, czyli 20,7%. Będą to dotacje celowe na świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na tworzenie żłobków, dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Transport

Ponad 21 mln zł (10,35%) przeznaczonych zostanie na transport i łączność. Z tej puli finansowane będą bieżące remonty i modernizacja dróg. Część tej kwoty przeznaczona zostanie na dotacje do budowy Centrum Komunikacyjnego, dopłaty do wspólnego biletu ZTM i KM i do przewozów ZTM od Osiedla Młodych do Starostwa Powiatowego.

Pomoc społeczna

Około 9,1 mln zł trafi do domów opieki społecznej i ośrodków wsparcia. Pieniądze te przeznaczone będą m.in. na składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia rodzinne, zasiłki, dopłaty do dożywiania.

Nieruchomości

Ponad 5 mln zł przeznaczono na gospodarkę mieszkaniową. Z tej puli sfinansowane mają zostać projekt piątego budynku socjalnego (przy ulicy POW), wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez gminę, zarządzanie nieruchomościami i wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych.

Na kulturę i sport

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydzielono ponad 6 mln. zł, z czego 5,6 mln przeznaczone zostanie na kulturę fizyczną oraz utrzymanie Areny Legionowo, a 360 tys. zł na projekt i budowę boiska na Osiedlu Sobieskiego. Z tej puli wydzielona zostanie także dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Historycznego.

Ochrona środowiska i funkcjonowanie miasta

Ponad 12,3 mln zł zaplanowano na zadania z zakresu gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, ochronę powietrza, na zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt oraz na oświetlenie dróg i placów.