Legionowo. Nie ma chętnych na budowę basenu na Piaskach?

Ogłoszono trzeci przetarg na budowę krytego basenu przy Zespole Szkół (ZS) na legionowskich Piaskach. Drugi konkurs pod koniec ubiegłego roku unieważniono, ponieważ żaden z inwestorów nie spełnił postawionych w nim warunków.

Oferty można składać do 13 stycznia br. Warunkiem udziału w ogłoszonym 28 grudnia 2016r., przetargu nieograniczonym jest wniesienie 350 tys. zł wadium. Kryterium decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zaś jak najniższa zaproponowana cena przy jednoczesnym jak najdłuższym okresie gwarancji udzielonej na już wykonaną inwestycję.

Mieli tylko 12 mln zł, dołożyli 6 mln zł

Przypomnijmy. Pierwszy przetarg na budowę miejskiej pływalni na Piaskach ogłoszono w czerwcu 2016 r. Kilka tygodni później, bo w połowie lipca ubiegłego roku, unieważniono go, gdyż okazało się, że wszystkie 4 złożone w nim oferty okazały się zbyt drogie. – Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 12 mln zł – napisano w uzasadnieniu komunikatu unieważniającego ten konkurs. W unieważnionym przetargu najniższą zaproponowaną ceną za budowę basenu była kwota blisko 17,5 mln zł. Złożyła ją warszawska firma „Zab-Bud”, zaś na zrealizowaną już inwestycję, spółka ta była skłonna udzielić 7-letniej gwarancji. Wszystkie pozostałe 3 propozycje cenowe, które padły w tym konkursie, znacznie przewyższyły ofertę „Zab-Budu”. Oscylowały one w granicach od blisko 19,5 mln zł w przypadku firmy „Kartel” z Jędrzejowa do nawet i blisko 23 mln zł w przypadku „Skanski”.

Oferty z błędami

Do drugiego, ogłoszonego jesienią ubiegłego roku przetargu na budowę basenu, legionowska spółka „KZB” już się lepiej przygotowała finansowo. – Chcemy przeznaczyć na realizację tej inwestycji nie więcej jak 18 mln zł – informowała wówczas Irena Bogucka, prezes zarządu spółki „KZB”. W drugim konkursie złożono dwie oferty. Ich autorami były firmy „Zab-Bud” z Warszawy i „Kartel” z Jędrzejowa. Przetarg ten jednak w grudniu 2016r. znów unieważniono. Tym razem na przeszkodzie w jego pozytywnym rozstrzygnięciu nie stanęły wyłącznie pieniądze. O jego losach przesądziły zaś wymagania formalno-prawne. – Przetarg został unieważniony, ponieważ nikt nie spełnił postawionych w nim warunków – informują urzędnicy z miejskiej spółki „KZB”

Projekt basenu bez zmian

Projekt basenu i cała związana z nim dokumentacja są gotowe już od dłuższego czasu. Spółka „KZB” dysponuje też wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami na realizację tej inwestycji. Na jej wykonanie zabezpieczone też ma odpowiednie środki finansowe. O ile władzom spółki „KZB” uda się jeszcze w styczniu br. wyłonić wykonawcę robót budowlanych związanych z budową basenu na legionowskich Piaskach, będzie on miał 15 miesięcy od dnia podpisania umowy na zrealizowanie tej inwestycji. Wygląda też na to, że w nowym basenie legionowianie będą mogli wykąpać się, nie, jak wcześniej przewidywano w 2017r., tylko dopiero w roku następnym…