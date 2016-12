Legionowo. W Centrum Komunikacyjnym będą kasy biletowe, zakaz hazardu i sex-shopów

Wczoraj legionowski ratusz zawarł umowę, na mocy której legionowskie Centrum Komunikacyjne będzie przez najbliższe 20 lat zarządzanie przez konsorcjum spółek PEC Legionowo i KZB Legionowo. Wkrótce ogłoszone zostaną przetargi na wynajem powierzchni handlowych w budynku.

Umowa na zarządzanie Centrum Komunikacyjnym budziła zainteresowanie wielu osób. Budynek dworca i parking wybudowane w 85% z funduszy szwajcarskich miały być oddane w dzierżawę w ramach przetargu nieograniczonego. Do rywalizacji o zarządzanie obiektami nie przystąpiła jednak żadna prywatna firma. Do konkursu stanęło jedynie konsorcjum dwóch legionowskich spółek KZB Legionowo i PEC Legionowo. W przetargu ustalono, że spółki płacić będą miastu miesięcznie 10 tys. złotych. Na tę chwilę trudno ocenić, czy to opłacalny dla spółek czy dla miasta interes. Nie znamy bowiem kosztów utrzymania obiektów, a te w większości będzie pokrywał zarządzający.

Przed popisaniem umowy urzędnicy z legionowskiego ratusza musieli uzyskać zgody od odpowiednich instytucji na przekazanie zarządzania obiektem podmiotom trzecim. Jak zapewniają urzędnicy, wszystkie zgody już udało się uzyskać – Wcześniej władze Legionowa otrzymały formalną akceptację tej formy zarządzania nieruchomością od wszystkich instytucji pośredniczących – informuje urząd w oficjalnym komunikacie.

Co w nowym dworcu?

Na konsorcjum dwóch miejskich spółek nałożono kilka obowiązków, które określone były już na etapie przetargu. Pomieszczenia komercyjne znajdujące się na parterze dworca nie będą mogły być podnajmowane pod działalność hazardową oraz działalność typu sex-shop lub polegającą na wprowadzaniu do obrotu substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw. „dopalaczy”. W umowie zapisano obowiązek prowadzenia punktu kasowego lub zapewnienia prowadzenia tego punktu przez osobę trzecią.