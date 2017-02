Legionowo. W galerii Gondola powstaje kawiarnia. Otwarcie jeszcze w ferie!

Prawdopodobnie 20 lutego w Galerii Gondola otwarty zostanie punkt małej gastronomii. Będzie można napić się tam kawy, zjeść ciasto i lunch.

Od początku otwarcia Galerii Gondola w centrum Legionowa odwiedzający ją klienci narzekali przede wszystkim na brak kawiarni czy gastronomii. – Na pewno brakuje chociażby jakiejś kawiarni aby móc usiąść i po prostu napić się kawy czy zjeść lody – pisał na naszym portalu Paweł. – Największym rozczarowaniem było brak gastronomii!! Moim zdaniem w takiej galerii powinna być jakaś restauracja i kawiarnia, aby było można podczas zakupów siąść sobie na małą, szybką kawkę lub herbatkę i dobre ciacho a po zakupach iść do restauracji na dobry posiłek, który naładuje nasze akumulatory na resztę dnia po udanych zakupach – podsumował swoją pierwszą wizytę w Gondoli Marcin.

Coffe and Rolls

Mamy dla Was dobre wieści. Już pod koniec lutego w galerii otwarta zostanie kawiarnia „Coffee and Rolls”. Mieścić się ona będzie na tzw. wyspie w centralnej części parteru. Będzie można tutaj przysiąść na hokerze przy barze lub rozsiąść się wygodniej w fotelu przy stoliku. W asortymencie znajdziemy tradycyjną kawę z ekspresu, herbatę, gorącą czekoladę, świeżo wyciskane soki i ciasta. Poza typowymi dla kawiarni pozycjami w menu znajdziemy też zestawy obiadowe z japońskiej kuchni. Składać się one będą z zupy (miso lub Tom Yum), rolki sushi i sałatki. Będzie można zamówić także sam mały zestaw sushi. Propozycją dla zabieganych będą hand rollsy, czyli rolki sushi, które jemy trzymając w ręku jak kebab. Właściciel zapowiada, że ceny będą konkurencyjne.