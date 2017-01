Legionowo. Inwestycje drogowe w 2017r. 2 ronda i 16 ulic do modernizacji

Na inwestycje drogowe, których faktyczna realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, legionowski magistrat chce wydać z tegorocznego miejskiego budżetu przeszło 7,3 mln zł. Za te pieniądze zmodernizowanych zostanie łącznie 16 legionowskich ulic, zaś w mieście zamiast 2 dotychczasowych skrzyżowań pojawią się 2 nowe ronda.

Na przebudowę 2 skrzyżowań, pierwszego położonego u zbiegu Alei Róż z Aleją Legionów i drugiego leżącego na styku aż 4 innych ulic, Alei 3-go Maja, Mikołaja Kopernika, Fryderyka Chopina i Henryka Siemiradzkiego z tegorocznego miejskiego budżetu wydanych zostanie aż blisko 1,12 mln zł. Reszta zabezpieczonych w nim na inwestycje drogowe pieniędzy przeznaczona zostanie na modernizacje i przebudowy szeregu legionowskich dróg. Najwięcej, bo dokładnie aż 1 mln zł ma kosztować przebudowa ulicy Prymasowskiej. Zresztą, na legionowskim Ludwisinie i graniczącym z nim spółdzielczym osiedlu Sobieskiego w tym roku miasto zrealizuje jeszcze wiele innych przedsięwzięć drogowych. Za 750 tys. zł na odcinku od ulicy Jana III Sobieskiego do osiedlowego ronda przebudowana zostanie ulica Husarska. Po 300 tys. zł przeznaczonych zostanie na remont ulic generała Józefa Chłopickiego i Rycerskiej na odcinku od ulicy Hetmańskiej do ulicy Prymasowskiej.

Aleja Róż w nowej odsłonie

Na Przystanku i III Parceli również zaplanowano szereg przedsięwzięć drogowych. Oprócz wspomnianego nowego ronda w miejscu dotychczasowego skrzyżowania Alei Róż i Alei Legionów, legionowski magistrat na modernizację samej Alei Róż na odcinku od Alei Legionów do ulicy Orzechowej oraz ulicy Orzechowej wyłoży w br. 700 tys. zł. W rejonie legionowskiego tunelu, a dokładnie przy ulicy Kolejowej, za 45 tys. zł powstaną też nowe chodniki i przejścia dla pieszych. Również jeszcze w tym roku pobliska w swym adresie ulica Brzozowa na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Klonowej za pół miliona złotych zostanie przebudowana. Na modernizację leżącej nieopodal ulicy Wiśniowej władze zabezpieczyły zaś w tegorocznym budżecie nieco ponad 420 tys. zł, zaś na przebudowę sąsiedniej ulicy Niklowej jedynie 20 tys. zł. Włodarze nie zapomnieli także o ulicy generała Władysława Sikorskiego. Droga ta, na odcinku od ulicy Tadeusza Wardenckiego do ulicy Olszankowej za 300 tys. zł zostanie w tym roku poprawiona. Podobnie się stanie z jedną z wewnętrznych dróg prowadzących do ulicy Olszankowej. Na jej modernizację w tegorocznym budżecie zabezpieczono 150 tys. zł.

Chodnik przy Strużańskiej

Planując przedsięwzięcia drogowe w budżecie miasta na 2017r., nie zapomniano również o okolicach legionowskich Piasek i Bukowca oraz o spółdzielczym Osiedlu Jagiellońska. Zaczynając od tego ostatniego, za nieco ponad 300 tys. zł legionowski ratusz połączy ulicę Hubala z ulicą Królowej Jadwigi. W rejonach legionowskiego Bukowca zaś za 650 tys. zł unowocześni 2 ulice, Długą na odcinku od ulicy Obrońców Lwowa do ulicy podpułkownika Franciszka Hynka i Obrońców Lwowa oraz wybuduje w ich najbliższych okolicach parkingi. Legionowscy urzędnicy chcą w tym roku także wyłożyć 225 tys. zł na projekt i budowę chodnika przy ulicy Strużańskiej. Tymczasem w sąsiedztwie nowego legionowskiego dworca, za 100 tys. zł przebudowana też zostanie jedna z wewnętrznych dróg osiedlowych. Chodzi o uliczkę mieszczącą się przy garażu wielopoziomowym. Zostanie ona zmodernizowana na odcinku od Alei I Dywizji Zmechanizowanej do drogi krajowej nr 61. W tegorocznym budżecie miasta zabezpieczono również 430 tys. zł na projekt i przebudowę ulicy Partyzantów.

„Schetynówki”

Oprócz powyżej wspomnianych legionowskich dróg mających w tym roku ulec widocznej gołym okiem przemianie, władze zaplanowały też wydać pewną sumę pieniędzy na opracowanie projektów 3 innych ważnych miejskich przedsięwzięć drogowych. Za 60 tys. zł jeszcze w tym roku ma powstać projekt przebudowy ulicy Leśnej na odcinku od ulicy Piotra Wysockiego do parku im. Świętego Jana Pawła II. Tymczasem projekty modernizacji 2 głównych legionowskich dróg, ulicy generała Józefa Sowińskiego na odcinku od ronda przy miejskim ratuszu do ulicy Zygmunta Krasińskiego oraz ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego od wspomnianego ronda do ulicy Jagiellońskiej mają kosztować tegoroczny budżet miasta 35 tys. zł. Włodarze chcą zrealizować te 2 ostatnie inwestycje drogowe z dotacji przyznawanych w ramach tzw. „schetynówek”.