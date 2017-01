Legionowo. IV edycja Międzynarodowego Turnieju Tańca TIME FOR DANCE 2017

W dniach 14 i 15 stycznia 2017 r. w Arenie Legionowo odbędzie się jedno z największych wydarzeń tanecznych w Polsce i niewątpliwie największe wydarzenie taneczne w Legionowie.

To już IV edycja Międzynarodowego Turnieju Tańca TIME FOR DANCE 2017, którego organizatorami i pomysłodawcami są Małgorzata Szulc i Mariusz Mikołajek właściciele Studia Born2Dance. W ciągu dwóch pięknych zimowych dni do Legionowa zawitają tancerze na wszystkich poziomach zaawansowania, od początkujących aż po bardzo utytułowanych Mistrzów Polski, Europy i Świata 2016. Przez cały weekend Arena wypełni się tańcem , energetyczną muzyką, przepięknym oświetleniem i gamą kolorowych kostiumów, co niewątpliwie będzie atrakcją nie tylko dla zawodowych tancerzy i ich instruktorów oraz rodziców, ale również dla przybyłych mieszkańców Legionowa i okolic. W turnieju weźmie udział kilkadziesiąt klubów z całej Polski m.in z Warszawy, Białegostoku, Otwocka, Kielc, Piaseczna, Poznania, Płocka, Nysy, Olsztyna, Mińska Mazowieckiego, Siedlec, Torunia, Włocławka, Radzymina, Zielonki, Wyszkowa, Częstochowy, Opola, Łodzi, Kłodawy, Bydgoszczy i co najważniejsze duża reprezentacja Legionowa, czyli tancerze Studia BORN2DANCE.

Zapraszamy publiczność

Wszystkich chętnych do obejrzenia tanecznych zmagań zapraszamy do Areny Legionowo w wybrany dzień. W sobotę zatańczą dla nas tancerze form dyskotekowych, a królować będzie dynamiczna, energetyczna muzyka, kolorowe kostiumy i piękne tancerki i przystojni tancerze na zmianę z formami jazzowo-modernowymi z liryczna muzyką w tle, zwiewnymi kostiumami i wysokim poziomem technicznym, co pozwoli naszej publiczności na chwilę refleksji i wyciszenia. Niedziela natomiast będzie należała do tancerzy ulicznych, streetowa muzyka i groove zgromadzi pasjonatów hip-hopowych klimatów. Bilety dla publiczności można będzie zakupić w dniu imprezy w kasie w cenie 30 zł dorośli 20 zł dziecko.

Zmagania tancerzy będzie oceniało profesjonalne jury złożone z zawodowych sędziów Polskiej Federacji Tańca, Polskiego Związku Tańca Freestyle oraz specjalistów amatorskiego ruchu tanecznego w Polsce. Organizatorzy zapewniają uczestnikom przepiękne puchary i medale a także dyplomy dla każdego uczestnika zawodów. Na najlepszych czeka również cała gama nagród. Chcemy, aby TIME For DANCE był jedynym turniejem w swoim rodzaju, gdzie najlepsi są należycie wynagradzani, bo zwyczajnie na to zasługują. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie sponsorzy wydarzenia, którym należą się nie lada podziękowania, a są wśród nich: Estate WRC Investment, Drukarnia TAMPON DRUK, Ochrona Portos, MS Sport, POLFA, Drogi i Mosty, Aviotex, Anywear, 3S Taneczne Pasje, Plusz i Jusz, Flexiline, Poezja Smaków, Cukiernia Stachurscy, P&K Development, Borowik. Patronat honorowy nad naszymi zawodami objął Prezydent Miasta Legionowo p. Roman Smogorzewski dzięki , któremu TIME for DANCE może odbyć się w jednym z najpiękniejszych obiektów sportowych w Polsce jakim jest Arena Legionowo. Patronat honorowy objęła również Polska Federacja Tańca, która skupia w swoich strukturach największe i najlepsze kluby taneczne z całej Polski.

Organizatorzy gwarantują , że TIME for DANCE to wspaniały sposób na zimowy, mroźny weekend. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Legionowa licznie przybędą aby podziwiać młodych artystów. Przewidywane rozpoczęcie zawodów to sobota godz. 9.00 oraz niedziela godz. 10.00. Uroczyste Gale planowane są około 17.00. Niech Legionowo stanie się najbardziej roztańczonym miejscem w Polsce. Zapraszamy !!!