Legionowo. Jutro nie będzie wody na os. Piaski. PWK wyznaczył punkty poboru wody

W związku z budową nowego przyłącza wodnego na os. Piaski niektóre bloki jutro (10.01.2017 r.) czasowo pozbawione zostaną dostępu do wody.

Jak podaje PWK Legionowo we wtorek 10 stycznia, od godziny 8:30 do godz. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Zegrzyńskiej 11, 11A, 13, 19, 7, 5, 73, 75, 79, 77, 89, 87, 85 81, 81A, 81B,83.

Zastępczy punkt poboru wody będzie się znajdował przy blokach Zegrzyńska 5 i Zegrzyńska 87.

–W przypadku stwierdzenia chwilowego pogorszenia się zabarwienia wody bezpośrednio po nawodnieniu prosimy o niekorzystanie z urządzeń pobierających wodę (pralki, zmywarki) do chwili ustąpienia w/w zjawiska. – podaje w komunikacie PWK Legionowo