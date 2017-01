Legionowo. Miasto z ostrym przekazem do trucicieli: „Nie zabijaj”

Miasto rusza z nową kampanią ulotkową, której hasłem jest „5. Nie zabijaj”. To pierwszy raz, gdy urząd używa tak mocnego przekazu.

Zdaje się, że legionowski ratusz zaczyna dostrzegać problem smogu w Legionowie. Od listopada 2015 roku chętni mieszkańcy miasta mogą zgłaszać się do ratusza o dofinansowania pieca, który pozwoli na ograniczenie emisji szkodliwych pyłów do atmosfery. Jednocześnie prowadzona jest akcja kontroli przydomowych kotłowni i weryfikacja paliw spalanych w kotłach. Działania prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, przez dwa lata, doprowadziły do wykrycia tylko kilkunastu przypadków palenia niedozwolonych substancji.

Zatrute powietrze

Podczas spalania śmieci lub nawet dozwolonych paliw, ale w niewłaściwy sposób (np. w zbyt niskiej temperaturze), z kominów wydobywają się szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi substancje. W połączeniu z zanieczyszczeniem spowodowanym przez środki komunikacji czy emisję przemysłową sprawia to, że jakość powietrza w Polsce, zwłaszcza zimą jest bardzo słaba. Co porażające, według szacunków różnych organizacjom w tym WHO, w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera około 45-50 tys. ludzi rocznie.

Nie zabijaj

W ostatnim tygodniu legionowski ratusz przygotował ulotki, które są kolejną odsłoną prowadzonej od grudnia kampanii „Nie truj! Daj oddychać”. Urząd informuje na niej o konsekwencjach w postaci 500 zł mandatu, czy grzywny w wysokości 5000 złotych w przypadku spalania niewłaściwych paliw. – Twój sąsiad truje przede wszystkim siebie i swoją rodzinę, skala oddziaływania komina to 70-100 metrów wokół niego. Zapewne nie ma świadomości, że smog rujnuje życie jego najbliższych. Jeśli podejrzewasz, że sąsiad pali odpady lub gdy dym z jego komina zatruwa Twój dom, powiedz mu to, jeśli nie osobiście – wrzuć mu przygotowaną przez nas ulotkę. Jeśli to nie pomoże – zadzwoń do strażników miejskich, którzy przeprowadzą kontrolę – mówi Tamara Mytkowska, rzeczniczka ratusza.

Czy akcja okaże się skuteczna, czas pokaże. Zachęcamy mieszkańców do walki o czyste powietrze. Tylko występując wspólnie jesteśmy w stanie zmienić prawo w zakresie ochrony powietrza na szczeblu rządowym, wojewódzkim czy gminnym.