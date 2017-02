Legionowo. Mapa defibrylatorów – ta wiedza może uratować życie

Aby uratować człowieka, mamy czasem kilka minut na reakcję. Oprócz wezwania karetki, uciskania klatki piersiowej, czy oddechów możemy wykorzystać AED – automatyczny defibrylator. Defibrylatory zostały skonstruowane i zaprogramowane w taki sposób, aby defibrylacja mogła być wykonana tylko wówczas, gdy rytm serca pacjenta stanowi wskazanie do takiego działania.



Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji jasno mówią i jest to poparte badaniami, że im gęstsza sieć ogólnodostępnych urządzeń AED, tym większe szanse na uratowanie komuś życia. Nawet przy minimalnym przeszkoleniu każdy może potencjalnie uratować życie osoby dotkniętej nagłym zatrzymaniem krążenia. Wyraźne, wypowiadane naturalnym głosem polecenia prowadzą użytkownika przez każdy krok procedury defibrylacji. Urządzenie zaprojektowane jest tak, aby nie spowalniało i nie wyprzedzało działań ratownika, dostosowuje polecenia głosowe do każdego etapu procedury. Przypomina nawet o wezwaniu pogotowia. Funkcja instruktażu RKO na żądanie pozwala użytkownikowi w stanie stresu przypomnieć sobie wiadomości zdobyte podczas szkolenia. AED są na tyle intuicyjne i proste w obsłudze, że każdy może zdjąć defibrylator ze ściany i postępując według instrukcji wydawanych przez urządzenie przyczynić się do uratowania komuś życia.

Urzędnicy z UM Legionowo zapraszają mieszkańców Legionowa do odbioru poręcznych instrukcji udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora do Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych, pokój 4.25, 3 piętro.