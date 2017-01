Legionowo. Milion złotych na inwestycje na os. Sobieskiego. Co zbudują?

Legionowianie z osiedla Sobieskiego jeszcze w tym roku doczekają się realizacji 2 ważnych inwestycji. Legionowski ratusz na budowę nowego osiedlowego boiska sportowego oraz na przebudowę ulicy Husarskiej, łącznie wyłoży przeszło 1,1 mln zł.

Dwie powyższe inwestycje zostały uwzględnione w tegorocznym legionowskim budżecie. O ich realizację już od dłuższego czasu zabiegała m. in. radna Danuta Ulkie z dopiero co utworzonego w legionowskiej radzie klubu „Nasze Legionowo”. Na projekt i przebudowę ulicy Husarskiej na odcinku od ulicy Jana III Sobieskiego do ronda o długości około 200 m, ratusz chce wydać 750 tys. zł. Według planu nawierzchnia tej drogi ma zostać wykonana z mieszanki asfaltowej, zaś chodnik i nawierzchnia zatok parkingowych z kostki betonowej.

Boisko sportowe na tyłach „Faktorii”

Kolejną inwestycją na spółdzielczym blokowisku zrealizowaną z miejskiej kasy będzie też budowa nowoczesnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią. Obiekt ten za 360 tys. zł zbudowany zostanie na tyłach apartamentowca „Faktoria”, w miejscu dotychczasowych mocno zaniedbanych boisk sportowych do gry w piłkę nożną i w koszykówkę. Teren, o którym mowa, znajduje się pomiędzy blokami nr 502, 503, 406 i 411 i obejmuje 5 miejskich działek o łącznej powierzchni nieco ponad 1,3 ha. W sąsiedztwie planowanego nowoczesnego boiska sportowego w ramach zeszłorocznych inicjatyw lokalnych zrealizowano ogólnodostępną siłownię plenerową.

Połączą Hubala z Królowej Jadwigi

Ślepa do tej pory ulica Hubala zostanie w tym roku połączona z ulicą Królowej Jadwigi. Na projekt i realizację tej inwestycji drogowej w tegorocznym budżecie miasta zabezpieczono aż 310 tys. zł.

O planach legionowskiego ratusza związanych z połączeniem ulicy Hubala z ulicą Królowej Jadwigi na osiedlu Jagiellońska legionowianie dowiedzieli się jeszcze wiosną ubiegłego roku. Na projekt tego przedsięwzięcia drogowego zabezpieczono w jeszcze zeszłorocznym legionowskim budżecie 7 tys. zł. Z kolei w tegorocznym budżecie miasta na budowę tego łącznika zarezerwowano 310 tys. zł. Według założeń urzędników droga, która zostanie wybudowana, będzie jednokierunkowa z nakazem skrętu w prawo w ulicę Królowej Jadwigi w kierunku ulicy Zygmunta Krasińskiego.

Dodatkowe miejscówki parkingowe

Temat poprawienia sytuacji parkingowej na ulicy Hubala w Legionowie powraca już od kilku lat. Legionowianie ze spółdzielczych bloków stojących przy ulicach Hubala i Królowej Jadwigi na osiedlu Jagiellońska za pośrednictwem m. in. radnego Przemysława Cichockiego (Porozumienie Prezydenckie) domagali się, aby ktoś wreszcie rozwiązał problem braku swobodnego poruszania się autami w tych rejonach miasta.

Budowa powyższego łącznika drogowego ma usprawnić ruch w tej części osiedla Jagiellońska. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom powstanie tam 15 nowych miejsc parkingowych, które mają chociaż po części odblokować zatłoczone pobocze tej osiedlowej drogi.