Legionowo. Nowe trasy i rozkłady bezpłatnych linii dowozowych (D1, D2, D3)

Od poniedziałku (2 stycznia) wprowadzone zostaną zapowiadane zmiany w rozkładach jazdy legionowskiej bezpłatnej komunikacji miejskiej. Modyfikacji uległy zarówno trasy jak i godziny odjazdów autobusów.

D1

Linia D1 przeszła najmniejszą zmianę. Na trasie tego autobusu zacznie funkcjonować jeden dodatkowy przystanek „Siwińskiego”. Autobus ten w dalszym ciągu będzie jeździł po następującej trasie: Józefów Główna – Wspólna – Grudzie – Zegrzyńska – Piaskowa – Aleja Sybiraków – Zegrzyńska – Warszawska – Jagiellońska – Piłsudskiego – Sobieskiego – Krasińskiego – Sowińskiego – Mickiewicza.

Rozkład jazdy Grudzie – os. Piaski – Centrum (początek ul. Strużańska)

Rozkład jazdy Centrum – os. Piaski – Grudzie (początek ul. Mickiewicza)

D2

Linia D2, dotychczas dowożąca legionowian z III Parceli, Przystanku, Ludwisina i osiedla Sobieskiego do centrum miasta teraz pojedzie dłuższą trasą. Do tej pory autobus wyruszał spod stacji kolejowej PKP Legionowo Przystanek. Z początkiem 2017r. trasę rozpocznie z Osiedla Młodych, a do stacji PKP Legionowo Przystanek dojedzie ulicami Suwalną, Cynkową, Aleją Legionów, Aleją Róż, Piastowską i Krakowską, pokonując po drodze tunel i rondo Poniatowskiego. Stamtąd do swej pętli przy Centrum Komunikacyjnym dojedzie już swoją standardową trasą, czyli ulicami Jagiellońską, Parkową, Sobieskiego, Piłsudskiego i Kościuszki.

Rozkład Os. Młodych – PKP Legionowo Centrum

Rozkład: PKP Legionowo Centrum – os. Młodych

D3

Najwięcej zmian szykuje się w przebiegu trasy linii D3 dotychczas dowożącej legionowian z osiedla Młodych i III Parceli do centrum miasta. Do tej pory autobus ruszał z osiedla Młodych i jechał do stacji kolejowej PKP Przystanek, następnie zaś ulicami Parkową, Jagiellońską i Słowackiego dojeżdżał do legionowskiego dworca. Od poniedziałku trasa autobusu zmieni się diametralnie. D3 nie dojedzie już do Błękitnego Centrum, ominie także PKP Legionowo Przystanek, szkołę specjalną i szkołę „dwójkę”. D3 swój kurs rozpocznie z osiedla Młodych i jechać będzie ulicami Suwalną, Cynkową, Aleją Legionów, Wyszyńskiego i Kolejową do stacji PKP Legionowo Piaski, następnie zaś ulicami Piaskową i Szwajcarską do głównej stacji PKP Legionowo, potem ulicami Plantową i generała Bolesława Roi do osiedla Nowy Bukowiec. Zmiana ta od początku budziła największe niezadowolenie mieszkańców, ale pomimo tego zdecydowano się ją wprowadzić.

Rozkład Os. Młodych – Os. Bukowiec

Rozkład os. Nowy Bukowiec – Os. Młodych