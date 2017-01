Legionowo. Okradli drogerię! Ukradzione z niej elektryczne szczoteczki do zębów sprzedali za połowę ceny!

Za kradzież wartych 2,7 tys. zł elektrycznych szczoteczek do zębów z jednej z mieszczących się w centrum Legionowa drogerii, 22-letniemu Mateuszowi C. i 19-letniemu Kamilowi G. grozi obecnie kara do 5 lat więzienia.

Policyjny sukces

– Po raz kolejny policjanci z wydziału kryminalnego legionowskiej komendy udowodnili swoje doświadczenie i doskonałe rozeznanie w środowisku przestępczym – chwali się podkom. Emilia Kuligowska, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Legionowie w odniesieniu do odnotowanej w grudniu zeszłego roku pewnej nietypowej zuchwałej kradzieży. 22-letni Mateusz C. wraz z 19-letnim Kamilem G. okradli wówczas jedną z mieszczących się przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Legionowie drogerii. Ich łupem padły łącznie warte 2,7 tys. zł elektryczne szczoteczki do zębów. Złodzieje wpadli dopiero w styczniu br., a w rozpoznaniu ich twarzy pomógł śledczym sklepowy monitoring.

Chcieli zarobić

W miniony wtorek (3 stycznia br.) podejrzani o tę zuchwałą kradzież mężczyźni szli ulicą Jagiellońską w Legionowie. Zauważył ich patrol legionowskich kryminalnych. Policjanci od ręki zatrzymali 22-letniego Mateusza C. i jego młodszego kolegę, Kamila G. oraz osadzili ich w celach na pobliskiej komendzie. Obaj złodzieje przyznali się do winy. Tłumaczyli śledczym, że zrabowane z drogerii elektryczne szczoteczki do zębów już spieniężyli za połowę ich wartości. Teraz za kradzież mienia grozi im obu kara więzienia. Mogą tam spędzić aż po 5 lat.